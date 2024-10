Cooper Koch, impactado por la reacción al enseñar su pene real en los hermanos Menéndez: "Es normal para mí"

La serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, producida por Ryan Murphy para Netflix, ha capturado la atención del público con su enfoque en el controvertido caso de los hermanos Menéndez, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en los años 90. El drama criminal no solo ha sido un éxito por su narrativa poderosa, sino también por la intensidad y el compromiso de su reparto, entre ellos Cooper Koch, quien interpreta a Erik Menéndez.

Recientemente, el actor se ha convertido en el centro de atención tras revelar que su desnudo frontal en la serie es completamente real, aunque previamente se había especulado que usó una prótesis.

Ante la sorpresa de muchos, Cooper Koch ha reaccionado a la fascinación que generó su desnudo, señalando que para él no fue un gran reto ni un asunto complicado. En una entrevista en The Jess Cagle Show, Koch ha explicado cómo se sintió al grabar la escena y ha aclarado por qué no le resultó algo particularmente complicado.

"Es un poco impactante", admite Koch cuando los presentadores le preguntan si la reacción pública le ha sorprendido. Sin embargo, rápidamente agrega que, como actor, está acostumbrado a este tipo de situaciones. "Soy actor y estoy hablando de hacer una escena de desnudo en una serie de televisión y, sí, la serie de televisión también tiene que ver con el abuso sexual. Es como si se hubiera producido una combinación desafortunada", ha explicado.

A pesar de la atención mediática que ha recibido, Koch mantuvo una postura relajada sobre la situación, afirmando que ya había realizado desnudos anteriormente y que se sentía cómodo al en esas escenas. "Me sentí cómodo haciéndolo y... todos tenemos cuerpos y partes del cuerpo, y es algo normal para mí", ha dicho el actor, restando importancia al asunto.

Cooper Koch en la escena de la ducha como Erik Menéndez | Netflix

Cooper también ha expresado su sorpresa ante la fascinación de los medios con el hecho de que no utilizara una prótesis en la escena: "Creo que es un poco extraño que, literalmente, todos los titulares estén tan fascinados por el hecho de que hice una escena de desnudo frontal y que no usé una prótesis cuando, ya sabes, tanta gente lo ha hecho antes. No es algo nuevo".

Con esta declaración, Cooper Koch subraya que, aunque la escena ha generado controversia, para él simplemente es parte del trabajo actoral y del enfoque serio que se ha dado a un tema tan sensible como el abuso sexual, que también es central en la historia de la serie.