Cooper Koch asegura que no utilizó prótesis en la escena de la ducha de los hermanos Menéndez: "Eres muy afortunado"

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez es una de las series de Netflix que más debate están creando, incluso se está viendo si el caso se podría llegar a abrir de nuevo tras 35 años. Uno de los aspectos que más ha gustado de la ficción es la interpretación de los actores.

Ahora, Cooper Koch, el actor que ha captado la atención por su interpretación como Erik Menéndez, ha aclarado una de las preguntas que más debate ha creado entre los fans sobre su actuación: si usó o no una prótesis en la escena de la ducha.

En una entrevista con Andy Cohen durante el programa Watch What Happens Live, al hablar sobre la escena, Cooper ha declarado: "Solo para decir que la mía no es una prótesis". Esta afirmación fue seguida de un comentario del propio Andy Cohen, quien ha elogiado a Cooper diciendo: "¡Felicidades, Cooper! Eres muy afortunado", a lo que el actor ha respondido de manera directa y con un toque de humor: "Bueno… bien dotado".

Más tarde, el actor desvelaba algunos detalles adicionales sobre lo que significó rodar una escena tan expuesta. Koch ha comentado que, aunque al principio puede ser incómodo estar completamente desnudo frente a la cámara, no lo consideró aterrador: "No da miedo. Diría que al principio es incómodo. Hace frío, especialmente en la ducha". Sin embargo, agrega que, al menos al comienzo, el agua estaba "tibia", lo que pudo haber hecho la situación un poco más llevadera.

La escena, que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la serie, sigue siendo un ejemplo de cómo Monstruos no solo impacta con su narrativa, sino también con su manejo de momentos intensos y vulnerables, que pueden ser llevados a cabo gracias a sus esplendidos actores.