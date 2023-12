Primer tráiler de la temporada 4 de The Boys con Jeffrey Dean Morgan y un escalofriante Patriota

The Boys se ha convertido en una de las series más del momento, conformando con el paso de los años un universo propio: el spin-off Gen V, su antología de cortos de animación llamada The Boys: Diabolical o el propio noticiero de Vought, Seven on 7 on VNN, donde dan piezas de información sobre el universo de la serie en YouTube.

Así las cosas, la adaptación de Prime Video de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson cuenta con un gran número de adeptos que ahora están de enhorabuena tras el lanzamiento del tráiler de la temporada 4.

Las imágenes que nos muestran tienen un tono más serio que los otros tráileres de las temporadas pasadas. Una voz en off explica a Patriota (Antony Starr) que las democracias no duran eternamente, como las Antiguas Roma o Grecia, pero que se puede sacar tajada de ello apareciendo como su salvador en una sociedad que se desmorona.

Antony Starr como Patriota en la temporada 4 de The Boys | Prime Video

Precisamente, es lo que parece que fomentarán desde Vought, recurriendo a la manipulación de las masas y a una polarización de la que, sin duda, hará paralelismos con el momento que vive Estados Unidos.

Sin embargo, el plato fuerte del tráiler ha sido la aparición de Jeffrey Dean Morgan, engrosando su currículum en las series de televisión. Aún no se ha revelado el papel que interpretará, pero todo hace indicar que dará vida a Tek Knight, una suerte de Iron Man y Batman que parece que le aliará con Carnicero (Karl Urban) haciendo gala de su sarcasmo.

Jeffrey Dean Morgan en el tráiler de la temporada 4 de The Boys | Prime Video

Junto a ellos, repiten Jack Quaid como Hughie, Erin Moriarty como Luz Estelar, Karen Fukuhara como Kimiko, Laz Alonso como Leche Materna, Tomer Capone como Frenchie, Jessie Usher como A-Tren, Claudia Doumit como Victoria Newman o Chace Crawford como Profundo.

De momento, la temporada 4 de The Boys no tiene fecha de estreno.