'The Boys' es una de las series con mayor número de fans de los últimos años. La ficción de Prime Video ha enloquecido a todos sus seguidores con las tres temporadas que ha estrenado hasta el momento con este grupo de superhéroes que nada tienen que ver con la imagen habitual que tenemos de estos personajes.

Así, dentro de un reparto muy masculino destaca entre sus principales voces femeninas la actriz Erin Moriarty quien encarna a Luz Estelar (Starlight), una de las superheroínas que conforman el grupo de Los Siete.

Pero más allá de la ficción, Moriarty ha publicado un post en su cuenta de Instagram donde denuncia el acoso misógino que ha recibido por interpretar a este personaje. Así bajo el nombre de "#IstandWithStarlight? The Bretayal of Erin Moriarty by The Boys Fans" Erin ha escrito:

"Me siento silenciada. Me siento deshumanizada. Me siento paralizada. He puesto sangre, sudor y lágrimas en este papel (una y otra y otra vez), he crecido en los zapatos de este personaje (*énfasis en adultos: cambiamos y evolucionamos mental y físicamente). Entonces, con eso digo: a) gracias a @butcherscanary b) esto me parte el corazón: Me he abierto en canal para este papel y este tipo de troleo es exactamente lo que este papel (Annie) hablaría en contra y c ) todos están pasando por sus propias batallas; no sumemos a eso. Nunca sumaré nada públicamente a los tuyos intencionalmente (y ESPECIALMENTE). Esto solo ha fortalecido mi músculo de la empatía y a cualquiera que se acerque a mí: te veo, no te odio, solo empatizo y perdono".

El apoyo de los actores de 'The Boys' a Erin Moriarty

Erin Moriarty como Luz Estelar en 'The Boys' | Prime Video

Muchos son los mensajes que Erin ha recibido en el post que ha compartido donde destacan los comentarios de algunos de sus compañeros en 'The Boys'. Uno de ellos ha sido el de Toni Starr, quien interpreta a Patriota (Homelander): "Apoyo lo que dices aquí al 100%. Bien dicho;) Tu trabajo en la serie es y siempre ha sido estelar y eres hermosa por dentro y por fuera. Sigue brillando".

Por otra parte Jack Squaid (Hughie) le dice: "Te amo Erín. Todos estamos aquí para ti. Eres una fuerza de la naturaleza tan increíble y talentosa y me considero increíblemente afortunado de conocerte. Sigue brillando intensamente. Déjanos los trolls a nosotros. Te cubrimos la espalda".

Por ultimo, Chace Crawford, Profundo (Deep), ha escrito un sencillo y discreto "Love you!" en muestra de apoyo a su compañera.

Seguro que te interesa:

'The Boys': Antony Starr y Karl Urban salieron en 'Xena' pero nunca hubieras reconocido a Carnicero y Patriota