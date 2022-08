Jeffrey Dean Morgan ('The Walking Dead') estará en la temporada 4 de 'The Boys'

Ya han tenido sus fans suficiente tiempo para verla, y la temporada 3 de 'The Boys' se ha convertido en todo un éxito de visionados en Prime Video. Y no ha tenido que pasar mucho tiempo para que empiecen a tener noticias sobre lo próximo en el universo de Vought.

Además de la temporada 4, el spin-off animado de la serie, 'Diabolical', continúa adelante, a lo que se suma otra serie paralela que se ambientará en una Universidad exclusiva para superhéroes, para la que suenan los nombres 'Gen-V' o 'Varsity'. Esta nueva serie, protagonizada por una generación más joven de superhéroes, podrá enlazar con los hechos que dejaban la temporada 3.

Pero, en cuanto a la nueva entrega de la serie original, sus protagonistas ya pueden dar la bienvenida a Jeffrey Dean Morgan, la nueva incorporación estrella, y conocido principalmente por interpretar a Negan, el villano de 'The Walking Dead'. Serie para la que está preparando otro spin-off, 'Isle of the Dead'.

Además, en 'The Boys' se reencontrará con los que fueran sus compañeros en 'Supernatural', donde Jeffrey interpretaba a John Winchester: Jensen Ackles (Soldier Boy en la serie) y el showrunner Eric Kripke, creador también de 'Supernatural'.

Este último se ha pronunciado sobre los planes que tienen con el actor en la serie, ya que deberá compaginar 'The Boys' con 'Isle of the Dead': "Él es un gran fan de la serie... pero actualmente está al frente del spin-off de 'The Walking Dead' con Lauren Cohan, así que puede haber problemas con su agenda. Tendremos que permanecer a la espera, desgraciadamente, porque he preguntado por él. Teníamos un nuevo personaje y lo primero que hice fue preguntar si estaba libre".

Aún se desconoce a qué personaje interpretará Dean Morgan, pero los fans de los cómics en los que se basa la serie ya pueden hacer sus apuestas. Lo cierto es que no es la primera vez que el actor prueba el género de superhéroes. Ya lo hizo interpretando a El Comediante en la adaptación de 'Watchmen' de Zack Snyder, así como a Thomas Wayne en 'Batman v Superman', con el mismo director.

