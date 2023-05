Primer avance de la esperada temporada 2 de 'Heartstopper': Nick y Charlie, en una nueva etapa de su relación

Netflix ha compartido hoy las seis primeras imágenes de la segunda temporada de 'Heartstopper', que llegará el próximo 3 de agosto a Netflix.

"Continuar la historia de Nick, Charlie y el resto de amigos en la segunda temporada de 'Heartstopper' ha sido un absoluto privilegio. Alice Oseman y yo hemos podido observar cómo los actores han evolucionado con sus personajes en todos los sentidos, haciendo de esta nueva temporada un viaje emocionante. ¡Preparaos!", afirmó el productor ejecutivo, Patrick Walkers, tras la publicación de las primeras imágenes.

En esta nueva entrega, Nick y Charlie afrontan una nueva etapa en su relación, Tara y Darcy se enfrentan a nuevos desafíos, y Tao y Elle se preguntan si alguna vez podrán ser algo más que amigos. Con los exámenes a la vuelta de la esquina, un viaje de estudios a París y un baile de graduación que planificar, el grupo tiene que hacer malabares a medida que atraviesan las siguientes etapas de su vida, amor y amistad.

Kit Connor(Rocketman) y Joe Locke (Heartstopper) retoman el papel de Nick y Charlie en esta nueva entrega de 8 episodios junto a Yasmin Finney (Elle), William Gao (Tao), Corinna Brown (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Sebastian Croft (Ben), Tobie Donovan (Isaac), Rhea Norwood (Imogene), Jenny Walser (Tori), Cormac Hyde-Corrin (Harry) y la ganadora de un Óscar Olivia Colman (The Crown).

'Heartstopper' temporada 2 | Netflix

'Heartstopper' es una serie creada por Alice Oseman, autora de la serie de novelas gráficas del mismo nombre, con las que que ha vendido más de 8 millones de copias, ha publicado en 35 países de todo el mundo, y ha figurado en las listas internacionales de los libros más vendidos alcanzando el número 1 en las listas de The Sunday Times y The New York Times, entre otros. Además, la primera temporada de 'Heartstopper' llegó al Netflix Top 10 en 54 países, obteniendo una valoración del 100% en el rating de críticos de Rotten Tomatoes.

Euros Lyn (Doctor Who, Black Mirror) dirige la serie, y firma como productor ejecutivo junto con Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman y Alice Oseman. Heartstopper es una producción de See-Saw Films.