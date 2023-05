Yasmin Finney ('Heartstopper') habla sobre la pobreza que vivió en su infancia: "Estuvimos dos semanas sin hogar"

La historia de amor juvenil LGTBI+ entre Charlie y Nick en la serie de Netflix 'Heartstopper' cautivó a millones de espectadores y se ha convertido en un éxito mundial. La serie ha anunciado el estreno de su segunda temporada que llegará a Netflix el próximo 3 de agosto.

Una de las actrices del reparto es Yasmin Finney, quien interpreta a Elle Argent, una chica trans que vive un proceso de descubrimiento personal durante su transición. La actriz ha comentado que el personaje y el éxito de la serie le ha ayudado a tener más confianza en ella misma y se siente muy agradecida de poder estar viviendo este momento con tan solo 19 años: "A esta edad, es inaudito que alguien de Manchester, una chica trans hecha a sí misma, tenga un buen apartamento de tres habitaciones en Londres". Además, esta popularidad le ha brindado la oportunidad de participar en otras series icónicas como 'Doctor Who'.

En una entrevista para ELLE Reino Unido la actriz confesó cómo su infancia no ha sido un camino de rosas: "Mi infancia es un poco difusa. Todo ha ido tan rápido" ."Nosotros venimos de la pobreza, vivíamos en un barrio de protección oficial. Recuerdo que mi madre y yo estuvimos 2 semanas sin hogar y vivíamos de hotel en hotel".

La actriz habla sobre la relación con su madre que durante su adolescencia confiesa que fue un poco "inestable" pero ha mejorado con los años. La relación con su hermana fue diferente: "Mi hermana y yo tenemos una historia muy similar". "Sin embargo, ahora somos dos polos opuesto"." Ella es lista y ha asumido la vida normativa que todo el mundo te dice que vivas: marido, bebé. Yo nunca estuve hecha para seguir ese camino".

Finney sigue encaminada en su carrera como actriz y habla sobre las diferencias entre ella y su personaje en 'Heartstopper': "Diría que Elle es diferente porque tiene más confianza en sí misma y se rodea de gente que la eleva". Además asegura que esta entrega va a ser muy importante para el personaje: "Esta temporada le van a pasar una serie de cosas a Elle para las que el público no esta preparado".

La participación en Hearstopper le ha permitido llegar a un público que buscaba este tipo de representación en las pantallas y agradece poder formar parte de ello: "Lo que puedo decirte es que ya era hora, ¿sabes? Definitivamente llegará a la audiencia a la que necesita llegar y será muy necesario".

Por otro lado, agradece los nuevos proyectos que están llegando a su carrera como el papel de Rose Tyler en 'Doctor Who': "Me siento honrada de formar parte de este universo. Crecí viendo Doctor Who y obsesionada con las lecturas de Russell T Davies".