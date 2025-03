Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola se sinceran sobre el momento de Saxon y Lochlan en el 3x05 de The White Lotus: "Todo cambia"

La temporada 3 de The White Lotus se va adentrando de lleno en el intríngulis de las tramas y el 3x05 de la serie de HBO Max, Fiesta de Luna Llena, ha dejado momentos muy impactantes.

Pero hay uno que ha sido especialmente controvertido y que tiene como protagonistas a los hermanos Saxon y Lochlan Ratliff, interpretados por Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola. ¡Cuidado este artículo contiene SPOILERS!

Hasta ahora la serie nos había dado pinceladas sobre la dinámica dentro de la relación entre los hermanos Ratliff donde Saxon intenta mostrar a su hermano menor el camino que él considera que un hombre tiene que seguir, donde el sexo y el éxito es el timón de todo.

Aunque hay varios instantes entre ellos que han sido muy comentados en las redes como el desnudo de Saxon frente a su hermano en el primer episodio. Pero en este nuevo capítulo todo ha ido a más después de que volvieran de fiesta al yate de Greg junto a Chelsea y Chloe.

Una vez en el barco los 4 empiezan a jugar, subiendo un poco el tono de la escena, y los hermanos acaban dándose un beso en la boca después de que las chicas hicieran lo mismo. El momento ha generado muchos comentarios debido a que los personajes son hermanos y, por ello, los actores han hablado en distintas entrevistas.

Charlotte Le Bon, Sam Nivola, Aimee Lou Wood en The White Lotus | HBO Max

Patrick Schwarzenegger habla del beso de Saxon y Lochlan en The White Lotus

Así, Patrick Schwarzenegger ha asegurado en el programa Today que "todo comienza a desmoronarse" después de ese beso. "Quiero dejar eso a la interpretación del público sobre lo que está sucediendo", explica Schwarzenegger. "¿Se estaba produciendo un cambio de poder? ¿Hay una dinámica de poder diferente entre él y Lochy? ¿Lochy se le insinúa? ¿Son las drogas? ¿Lo presionan las chicas? ¿Qué es? Así que creo que deja eso abierto para que el público intente descifrarlo".

"Uno de los temas principales es que entras The White Lotus como una persona y sales como otra. ¿Quién eres cuando te arrebatan todo lo que creías ser?", reflexiona sobre lo que está sucediendo a su personaje.

"Y creo que eso es algo realmente relevante y prevalente para Saxon. Él entra The White Lotus con la mayor confianza y seguridad en sí mismo, y todo se cuestiona por completo en su experiencia allí", concluye.

Sam Nicola explica lo que supone el beso de Saxon y Lochlan en The White Lotus

Por su parte, Sam Nivola ha ofrecido una entrevista aGQ donde asegura que el beso entre Saxon y Lochlan es el "gran punto de inflexión de mi personaje".

"Después de eso todo cambia para mi personaje", asegura. "Básicamente, hay dos versiones de mí: una antes y una después, y eso fue fundamental. Pero aparte de eso, no creo que sea un aspecto que defina a mi personaje, a Lochlan. Claro, la edición y el aspecto son bastante picantes, y hay momentos previos con mucha carga sexual. Pero creo que eso debería ser una pista falsa para el público, ya que en realidad Lochlan solo quiere atención y quiere caerle bien a su hermano. Él está hecho un lío y hace algo terrible. Pero Mike y yo no plateábamos mi actuación previa desde la perspectiva de: "¿Cómo se relaciona esto con ese momento?", explica.

"Lochlan tiene 18 años. Está aprendiendo sobre el mundo, y sus hermanos tienen dos visiones del mundo muy contradictorias. Por ejemplo, la conversación en la hamaca... creo que solo intenta decir: Bueno, mi hermano me está contando todo eso del sexo. ¿Tú haces eso? ¿Debería hacerlo yo? ¿Es normal?. Simplemente tiene curiosidad y trata de entenderlo", sigue diciendo.

Para después hablar sobre cómo fue el rodaje de la escena del beso: "Lo rodamos de diferentes maneras y hablamos mucho de ello. Creo que, al final, se suponía que iba a ser como si todos estuvieran en la mierda, y, claro, besar a tu hermano está increíblemente mal, es raro y asqueroso. Pero creo que, como en The White Lotus, son estas acciones locas y una especie de realidad exagerada que surge de emociones muy reales, con las que cualquier persona común se identifica. Él simplemente está desesperado por la aprobación de su hermano y está de fiesta con Saxon, algo de lo que Saxon no para de hablar, y solo habla de sexo. Él dice: El sexo es lo principal en la vida. Necesitas follar. Eso es lo que necesitas. Yo le digo: Bueno. Bueno, en este ambiente sexual tan cargado, ¿qué puedo hacer para que me prestes atención y me apruebes?. Y entonces, hace lo incorrecto para que eso suceda".

Para luego asegurar que no había una dirección concreta sobre lo que Mike White quería: "La forma en que Mike dirige es muy libre, lo cual me encanta. Nunca llega a un día de trabajo pensando: Esto es justo lo que quiero, y si no lo consigo, me voy a enfadar. Llega y, si haces algo que no esperaba pero le gusta, dice: Dios mío, estuvo genial. Hazlo otra vez".

"Así que tampoco queríamos tomar decisiones drásticas sobre la dinámica hasta que estuviéramos en el set", concluye.