Una nueva vida: Pelin y Yusuf, ¿presente, pasado o futuro para Ferit y Seyran?

Cuando Halis ordenó a Ifakat que buscase una esposa para Ferit creía que el matrimonio era la mejor solución a la vida despreocupada, ociosa y disoluta de su nieto en Una nueva vida. Estaba convencido de que una buena chica de su ciudad natal, criada y educada en base a la tradición y las costumbres ancestrales, era el mejor antídoto al caos que rodeaba a su nieto más díscolo. Sin embargo, había detalles que Halis desconocía. Como el hecho de que Ferit tenía una amiga especial o que Seyran también dejaba a alguien atrás.

Pelin, siempre presente

Ferit (Mert Ramazan Demir) asumió su matrimonio con el convencimiento de que su vida apenas iba a cambiar. De hecho, su propia madre así se lo confirmó. Y así ha actuado el recién casado. No solo no ha renunciado a su relación con Pelin, sino que no dudó ni un segundo en presentársela a su recién estrenada esposa en la propia noche de bodas.

Seyran y Ferit | antena3.com

Por un lado, hay que reconocer que Ferit ha sido sincero con Seyran (Afra Saraçoğlu) desde el minuto uno. Nunca le ha ocultado que hay otra mujer en su vida y que el suyo es un matrimonio de apariencias. Aunque también es verdad que no ha sido demasiado caballeroso permitir que su esposa pasase la noche de bodas en una bañera.

Tanto Ferit como Seyran tienen clara la posición de Pelin en sus vidas. Es más, aunque Seyran haya mostrado cierto dolor hablando con su hermana, tampoco ha dudado en ser cómplice de su marido. Tuvo la habilidad, por ejemplo, de avisar a Abidin cuando Ferit sufrió una hipoglucemia y no a sus suegros para evitar el encontronazo.

Sin embargo, la duda está en saber si Pelin tiene claro cuál es su papel actual. Antes de la boda, Pelin podría considerarse como la "novia" por la duración de su relación, aunque no sabemos si Ferit compartiría esa definición teniendo en cuenta que distribuía su tiempo y sus atenciones con otras mujeres.

Ferit y Pelin | antena3.com

Pelin sabe que es importante para Ferit y, además, mueve sus piezas para hacerse presente. Lo llama, se presenta en su trabajo, lo hace reír… Pelin es todo fiesta y diversión y ella sabe que es justo lo que Ferit necesita en unos tiempos donde la responsabilidad y la disciplina van ganando terreno en su vida.

La duda está en si Pelin se conformará con ser un mero entretenimiento o si aspira a más. ¿Será capaz de permanecer en las sombras mientras que Seyran es la señora? ¿Cómo reaccionará al saber que Ferit empieza a ver a su mujer con otros ojos?

Yusuf no se resigna

Mientras que Ferit optó por la sinceridad sobre su vida sentimental, Seyran eligió el silencio. No le dijo ni una palabra sobre Yusuf a su marido y entendemos que optase por la discreción. Si su padre llega a enterarse de sus escapadas, tal vez no hubiese llegado viva a la boda. Si su nueva familia política hubiera sabido que tenía un amigo especial, su reputación podría quedar por los suelos (recordemos que Suna ha caído en desgracia por el mero hecho de haber tropezado en una inoportuna alfombra).

Yusuf | antena3.com

Y, además, no podemos pasar por alto que Yusuf le falló a Seyran en el momento más delicado de su vida. Ella corrió a buscar su ayuda para evitar una boda que no deseaba, pero él tenía demasiado miedo como para defender a la mujer que presuntamente tanto quería.

Por eso ahora resulta un tanto presuntuosa su actitud de "vengo a por ti". Yusuf, querido, tuviste tu oportunidad y la perdiste, ¿por qué vienes ahora a complicarle una vida ya bastante convulsa? ¿Por qué reivindicas ahora unos "derechos" que no defendiste cuando correspondía?

Eso sí, que la actitud de Yusuf sea reprobable no es incompatible con el hecho de que Ferit tampoco está actuando correctamente. Es comprensible que quiera evitar problemas con su abuelo y un exnovio de su mujer es un gran problema, pero ¿por qué esa reacción con tanta furia? ¿Está enfadado porque Seyran no fue tan sincera como él? Si es así, entendemos su actitud, pero también debería comprender que Seyran no lo mencionó porque Yusuf desapareció de su vida el día que no estuvo a la altura de sus expectativas.

Sin embargo, si su rabia se debe a los celos por la presencia de un contrincante, su actitud no tiene justificación. Si él visita con regularidad la casa de Pelin, ¿por qué Seyran no puede tomarse un café con Yusuf para dejarle claro que su tiempo pasó? ¿Es solo por miedo a un paparazzi inoportuno o es por su ego de macho alfa?

En todo caso, Ferit y Seyran están en el momento más delicado de su matrimonio. Han conseguido formar un equipo basado en la apariencia de una pareja ejemplar, pero los versos sueltos que los rodean pueden ponerlo todo en peligro. ¿Podrá Ferit apartarse de Pelin? ¿Asumirá Yusuf que ha perdido a Seyran? ¿Los elementos colaterales adquirirán más protagonismo o desaparecerán? ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Ferit y Seyran? ¿Se unirán para esquivar esas amenazas externas o se alejarán el uno del otro?