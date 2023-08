La madre de Angus Cloud cuenta cómo fueron las últimas y "felices" horas del actor: "No tenía intención de acabar con su vida"

Angus Cloud falleció el pasado 31 de julio a los 25 años. Según compartió su familia en un comunicado, en el que pidió privacidad mientras esperaba que se le recordara "por su humor, risa y amor por todos", el actor de 'Euphoria' hablaba "abiertamente sobre su batalla con la salud mental".

Aunque aún no se ha develado la causa oficial de su muerte, diversos medios recogieron que la madre del Cloud informó en su llamada a los servicios de emergencia sobre una "posible sobredosis" tras encontrar a su hijo sin pulso e inconsciente alrededor de las 11:30 de la mañana.

Intencionada o no, lo cierto es que la muerte pocos días antes de su padre, que según su familia era su "mejor amigo", afectó mucho al joven. Sin embargo, su madre, Lisa Cloud, se ha pronunciado al respecto con una carta publicada en su perfil de Facebook, en la que ha relatado cómo fueron las últimas horas del intérprete.

"Amigos, quiero que todos sepáis que aprecio vuestro amor por mi familia en este desolador momento. También quiero que sepáis que, aunque mi hijo estaba profundamente apenado por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz", escribió.

"Estaba reorganizando su habitación y colocando cosas por la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también de ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente", aseguró Lisa antes de afirmar que Angus "no tenía intención de acabar con su vida". "Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería en la mañana".

Igualmente, ha querido recordar el terrible accidente que sufrió de adolescente en el que casi pierde la vida y que le dejó esa cicatriz en su cabeza: "Le dieron 10 años extra y los llenó de creatividad y amor".

Angus Cloud como Fezco en 'Euphoria' | HBO Max

La madre de Angus Cloud niega que se quitara la vida, pero no descarta una sobredosis

No obstante, su madre no sabe qué sustancias o "si pudo haber puesto algo en su cuerpo después de eso": "Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se despertó".

"Es posible que descubramos que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía la intención de salir de este mundo. Sus luchas eran reales", hizo hincapié su madre negando algunas publicaciones en redes sociales que "han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepas que ese no es el caso".