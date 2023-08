Angus Cloud admitió que la fama le hacia sentir "paranoico" poco antes de morir: "No soy un payaso"

Angus Cloudha fallecido este 31 de julio a los 25 años, según ha informado la familia en un comunicado anunciando su "devastadora pérdida".

La madre de Angus encontró al actor en su casa de Oakland (California) sin pulso e inconsciente e inmediatamente alertó al 911 de una "posible sobredosis" aunque, por el momento, la causa de la muerte "es desconocida" y continúa siendo investigada.

Cloud se ganó el corazón de millones de fans que hoy le recuerdan con cariño tras interpretar a Fezco en 'Euphoria', la serie de HBO Max dirigida y creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya quien le ha dedicado unas emotivas palabras en su honor.

Angus Cloud como Fezco en la temporada 2 de 'Euphoria' | HBO

Tras dos exitosas temporadas, en octubre de 2022 el actor compartió las ganas que tenía de conocer cómo continuaría el camino de su personaje en la serie y qué nuevas historias le depararían en la temporada 3. Sin embargo, en marzo, tan solo unos meses antes de su fallecimiento, también se sinceró sobre su experiencia con la fama, habló sobre sus desventajas y admitió que a veces le hacia sentir "paranoico" durante una entrevista con iD. "No me gusta que la gente se fije en mí por la calle", admitió Angus. "Estoy realmente paranoico. Siento que siempre estoy mirando por encima del hombro".

"Siempre muestro amor a las personas que se me acercan, pero algunas personas simplemente corren y me ponen el teléfono en la cara. Amigo, no soy un payaso en un carnaval", añadió el actor. "Pero me encanta cuando la gente me pide un autógrafo. Solo ha sucedido un par de veces".

Angus Cloud en la temporada 2 de 'Euphoria' como Fezco | HBO Max

"La diferencia entre todos los que son famosos y yo es que estaban tratando de volverse famosos, en general", admitió sobre su éxito en la serie. "Estaban trabajando duro y decían: 'Voy a llegar a la cima'. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos".

Angus comenzó a experimentar la fama en 2019 cuando fue elegido para salir en 'Euphoria', pero ser actor no fue algo que buscara. Fue descubierto en la calle por una agente de actores cuando vivía en Brooklyn (Nueva York) y admitió que cuando sucedió creyó que "podría ser algún tipo de estafa". "Pero terminé consiguiendo el número de teléfono de la agente porque parecía realmente fiable. Le pidieron a mi amigo que entrara también, y él dijo: 'De ninguna manera, eso es mentira'".

Angus Cloud como Fezco en 'Euphoria' | HBO Max

Desde entonces, Angus, que había nacido y crecido en Oakland (California) antes de mudarse a Nueva York, se trasladó a Los Ángeles para comenzar su carrera como actor, pero confesó que no era un lugar que le hiciera sentir cómodo. "Sin insultar a Los Ángeles, hay mucha gente excelente en Los Ángeles, están sucediendo muchas cosas maravillosas allí, pero no voy a mentir. Los Ángeles está en el desierto, es muy grande. Necesitas un coche. Es como látigos encerados y labios encerados", relató.

"Oakland es donde está mi corazón. Me encanta la gente, la comunidad. Es precioso", confesó sobre su ciudad natal. "Tienes las colinas, hay un bosque de secuoyas a cinco minutos de las tierras planas, que está justo al lado del estuario. Ver la puesta de sol sobre San Francisco... es simplemente un lugar precioso para estar".