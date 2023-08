El aterrador accidente de Angus Cloud con el que se hizo la cicatriz de su cabeza: Se cayó a un pozo y se fracturó el cráneo

Angus Cloud, el actor conocido por interpretar a Fezco en la exitosa serie 'Euphoria', ha fallecido este 31 de julio a los 25 años, según ha compartido la familia en un comunicado.

La causa de la muerte por el momento se mantiene "desconocida", pero recientemente se ha revelado que la madre del actor alertó al 911 de una "posible sobredosis" tras encontrar a su hijo sin pulso e inconsciente en su casa de Oakland (California), lugar donde creció y donde finalmente falleció.

Años atrás, en 2013, Angus había vivido una aterradora experiencia en la ciudad californiana que dio lugar a la característica cicatriz de su cabeza cuando, al despedirse de sus amigos después de una tarde con ellos, cayó a un pozo de construcción de más de tres metros de profundidad.

Maude Aptow como Lexi y Angus Cloud como Fezco en 'Euphoria' | HBO Max

Tras caerse, se golpeó tan fuerte que despertó 12 horas después aun en el fondo del pozo. "Estaba atrapado. Eventualmente salí después, no sé cuánto tiempo", relató Cloud para Variety.

Como consecuencia del accidente sufrió una lesión cerebral, además de una rotura craneal y una hemorragia interna. "Fue muy difícil salir, porque mi cráneo estaba roto, pero mi piel no, así que todo el sangrado era interno, presionando contra mi cerebro", compartió.

A pesar de tener los dedos rotos y de la profundidad a la que se encontraba, hizo todo lo posible para conseguir salir del pozo al darse cuenta de que "no me iban a encontrar allí abajo". "No sentí ningún dolor, estaba en modo de supervivencia, ¿me entiendes?".

El actor de 'Euphoria', Angus Cloud en la celebración del Hombre GQ del año en California | Getty

Cuando consiguió trepar el pozo y salir a la superficie, aun con la visión borrosa, Cloud consiguió llegar en un autobús hasta su casa donde se encontraba su madre quien, al verle, creyó que estaba drogado porque tenia las pupilas muy dilatadas. "Estaba tratando de decirle lo que pasó, pero solo pude comenzar una oración, no pude terminarla. Así que dije: 'Voy a ir a dormir a mi cama'", contó Cloud.

Sin embargo, su madre tomó la decisión de llevarlo al hospital inmediatamente donde pasó cinco días en una unidad de cuidados intensivos. "Me habría muerto. Me dio un poco de agua y comencé a vomitar muchísima sangre roja carmesí. Mierda era una locura. Entonces mi madre me llevó al hospital infantil", explicó.

"De eso es de lo que es la cicatriz. Me abrieron la cabeza, pusieron algunos tornillos y una placa donde me rompí el cráneo y, mierda, me sellaron de nuevo, y eso fue todo", contó Angus. "El cerebro es tan frágil. Estoy muy agradecido de tener un daño cerebral menor".