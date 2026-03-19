Lisa Kudrow revela los efectos secundarios que sufrió al ponerse bótox y asegura no volver a retocarse

Lisa Kudrow, la actriz internacionalmente conocida por dar vida a Phoebe en la serie Friends, ha hablado abiertamente sobre su experiencia con el bótox y los motivos que la han llevado a rechazar futuros retoques estéticos. La actriz, de 62 años, ha explicado en una entrevista reciente que decidió probar este tratamiento por primera vez al cumplir los 60, pero el resultado no fue el esperado.

"Creo que contribuyó a la irritación de mis ojos y a esta extraña cicatriz en mi frente, así que probablemente ya no lo usaré más", confiesa en declaraciones a The Hollywood Reporter. Según explica, uno de los efectos secundarios más incómodos fue la inflamación en la zona ocular.

Más allá de esta experiencia, la actriz también ha reflexionado sobre su relación con el envejecimiento en una industria como Hollywood: "Me da miedo verme algún día parecida a mi abuela, pero me entusiasma interpretar papeles de mujeres mayores", admite, mostrando una mezcla de inseguridad y aceptación.

Kudrow ha sido durante años una de las actrices más elogiadas por su decisión de envejecer de forma natural, aunque no ha ocultado que sí pasó por quirófano en su juventud. A los 16 años se sometió a una rinoplastia que, según ella misma ha contado, supuso un antes y un después en su vida: "Pasé de considerarme horrible a no sentirme así".

Sin embargo, en la actualidad tiene claro que no quiere seguir ese camino. En una entrevista previa en el podcast Armchair Expert, la actriz reconocía sus dudas sobre la presión estética en la industria: "No juzgo a nadie por hacerlo… pero me preocupa que si no cicatriza bien, me veré mayor y con un aspecto diferente".

También se cuestionó el impacto de estas decisiones en su carrera: "¿Tengo derecho a no hacerlo? ¿O resultará tan desagradable que afectará la experiencia de quienes me vean?".

Tras su experiencia con el bótox y sus reflexiones sobre la industria, Lisa Kudrow reafirma su decisión de apostar por un envejecimiento natural, en un entorno donde la presión por mantener una imagen joven sigue siendo constante.