Lili Reinhart desvela su gran inseguridad debido a la dismorfia corporal: "La cantidad de tiempo que he perdido"

Las redes sociales pueden ser un altavoz muy útil para expresar sentimientos o reflexionar sobre temas que afectan a millones de personas. Lili Reinhart se ha acostumbrado a compartir con sus fans los duros momentos que a veces vive por culpa de la dismorfia corporal.

La actriz de Riverdale desveló que sufría este trastorno en 2018 en una entrevista con Harper's Bazaar, explicando luego a través de Twitter cómo le afectaba: "Decirle a alguien que no tiene derecho a sentirse insegura porque su cuerpo está bien o es como el de quien sea... Está mal. Eso es parte del problema. Eso es parte de avergonzar a alguien por su cuerpo".

Entonces, la intérprete renunció a quedarse callada para animar a la gente con problemas mentales a buscar ayuda. Y eso es lo que acaba de hacer.

Lili Reinhart como Betty en el 5x04 de 'Riverdale' | CW

Así, hace unas horas, Reinhart confesaba a sus seguidores su mayor inseguridad: "Ojalá hubiera más brazos de tamaño promediorepresentados en los principales medios de comunicación para mujeres. ¿Mi dismorfia corporal se ha vuelto loca porque siento que mis brazos necesitan tener la mitad del tamaño que tienen actualmente? Hemos embellecido a estos brazos delgados que, para la mayoría de nosotras, sólo se pueden lograr siendo literalmente una adolescente".

"Realmente me pregunto cómo alguien sobrevive o pasa por esta vida sin sufrir un trastorno dismórfico corporal grave. Tal vez sea una versión cruel amplificada en combinación con mi TOC, pero maldita sea. La cantidad de tiempo que he perdido pensando en mis brazos en los últimos meses es una locura. Quería expresar mis propios pensamientos para que otras mujeres supieran que no están solas", escribió la actriz de 27 años.

La dismorfia corporal es un enfermedad mental por la cual no se puede dejar de pensar, llegando a la obsesión, en uno o más defectos percibidos en la apariencia, aunque a ojos ajenos parezcan menor o ni siquiera se perciban.

Recientemente, Lili Reinhart volvió a dar una lección de sororidad al negar las acusaciones de mala relación con Sydney Sweeney después de ser pillada torciendo el gesto cuando la actriz de Euphoria le saludaba: "Dejad de convertir a las mujeres en villanas cada vez que podáis".