Camila Mendes se sincera sobre su trastorno alimenticio durante 'Riverdale': "Me machacaba, estaba muy jodida"

Es innegable que 'Riverdale' le cambió la vida en 2017 a muchos actores y entre ellos se encuentra Camila Mendes, que ya es toda una estrella y reúne un gran ejército de fans. Pero todo su principio tiene su final y es que ya el 29 de marzo se estrenará la séptima y última temporada de la serie, teniendo previsto que el último episodio se emita el 23 de agosto, poniéndole el broche final a la producción.

Camila, por su parte, puede estar contenta por todo lo que ha conseguido. Sin embargo, no todo es un camino de rosas en la profesión y es que ahora se ha sincerado hablando sobre el trastorno alimenticio que padecía durante el inicio de 'Riverdale'. Esta no es la primera vez que Mendes se muestra vulnerable públicamente para denunciar ciertos episodios traumáticos de su vida, Como puedes descubrir arriba, ya aprovechó la ocasión para hablar sobre la terrible experiencia que le marcó un antes y un después en su vida.

Respecto a sus problemas con la alimentación, ya en el año 2018 la actriz habló con valentía de la bulimia que padecía. Y ahora, ha sido durante un episodio del podcast 'Going Mental', donde la intérprete ha querido profundizar sobre el tema.

Mendes se ha comenzado sincerándose sobre la lucha interna que tuvo durante la grabación de la primera temporada de la serie que le catapultó a la fama: "Cada vez que veía un nuevo episodio decía: 'Oh, Dios mío, mi tripa está ahí...", ha comenzado diciendo. "Era tan insegura en ese momento, realmente eso hizo crecer mi trastorno alimenticio", admite.

Camila ha continuado diciendo que "Cuando tienes poco más de 20 años, tu cuerpo está en constante cambio" a lo que ella misma se responde admitiendo que su cuerpo "aún no se había desarrollado".

"Me miraba a mí misma y yo misma me machacaba. Mi estómago, ya sabes, mis brazos, mi barbilla, cualquier cosa, me obsesioné", le confesó Camila a la presentadora.

Además, la intérprete también ha explicado que la 'obsesión' que tenía por su cuerpo le condicionó con su trabajo como actriz: "Se interpuso en mi forma de actuar, porque cuando actuaba frente a la cámara... realmente estaba muy jodida".

No obstante, la actriz también ha confesado que pidió ayuda a un nutricionista para acabar con su miedo a ciertos alimentos como el pan: "Tenía mucho miedo de comer carbohidratos, y lo que pasaba es que los evitaba durante un largo período de tiempo, y luego me daba atracones".

"Yo misma creé un círculo vicioso terrible y mi nutricionista me ayudó a superar ese miedo y a reintroducir el pan en mi vida para decir: 'Mira, no te va a matar'".

Camila ha terminado concienciando sobre el daño que pueden hacer las palabras "qué guapa estás", después de haber perdido peso. "Ahora, cuando no escucho eso, creo que me veo terrible", admite. "Cuando nadie comenta lo delgada que estoy", termina añadiendo.