Lena Dunham vuelve tras años alejada con Too Much, su nueva serie entre comedia romántica y parodia

La actriz, escritora y guionista Lena Dunham (Girls) regresa a la televisión con su nueva y esperada serie Too Much (Sin Medida en España).

Después de años alejada del ojo público, la creadora de Girls vuelve con una divertida (anti)comedia romántica protagonizada por Megan Stalter (Hacks) y Will Sharpe (The White Lotus), que llega este 10 de julio a Netflix.

Too Much cuenta la historia de Jessica (Stalter), una joven publicista neoyorquina fanática de las historias de amor británicas que, tras un desengaño amoroso, se muda a Londres para empezar una nueva vida y trata de convertir al desaliñado músico indie Félix (Sharpe) en su particular galán de novela. Su señor Darcy, su Edward Rochester.

Megan Stalter y Will Sharpe en Too Much | Netflix

La vis cómica de Stalter va más allá de la pantalla y asegura que Sin Medida se ha convertido en su comedia romántica favorita, donde interpreta su personaje "como si fuese Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días", y ya fantasea con una segunda temporada.

"¿Es esto una comedia romántica?", le rebate Sharpe, sentado junto a ella en una entrevista con EFE. Parece una pregunta retórica, pero la respuesta en realidad tiene su enjundia.

Una parodia de los clásicos

Si bien Sin Medida cumple con ciertos estereotipos de las comedias románticas, desde los títulos de sus 10 capítulos (Sinsentido y Sensibilidad u Orgullo y Pijerío, entre otros) ya parodia a obras clásicas y por momentos se presenta como la antítesis del género.

"Nadie se tira a una influyente en las obras de Jane Austen", pronuncia en los primeros minutos de la serie el personaje de Stalter, que tras robar los corazones del público con el rol secundario de la caótica nepobaby Kayla en Hacks, demuestra con este papel protagónico que es una de las grandes promesas de la comedia de Hollywood.

"Creo que Lena (Dunham) es consciente de los clichés, pero también es fundamentalmente una serie suya. Tiene su propio tono y su propia voz. De vez en cuando nos encontramos como moviéndonos a través de momentos arquetípicos que se pueden encontrar en una comedia romántica, pero como personaje nunca pensé que eso no podría suceder", explica Sharpe.

En Sin Medida, los protagonistas buscan, según Sharpe, ser "nuevas versiones" de sí mismos y dar un "nuevo giro" a sus vidas: en el caso de Jessica, trasladándose a un nuevo país para superar su última relación, y en el de Félix, intentando dejar atrás años de excesos y traumas infantiles.

En este sentido, el actor británico de The White Lotus comenta que una de las cosas que más le llamó la atención del guion fue "cómo hablaba de cómo tus relaciones y tus experiencias del pasado pueden influir en tus relaciones diarias en el presente" y de la necesidad de atravesar ciertos obstáculos para volver a creer y confiar en el amor.

El regreso de Dunham

Ocho años después del final de Girls, la serie que la catapultó como una de las creadoras femeninas más aclamadas, Sin Medida supone el regreso de Lena Dunham, de 39 años, al formato televisivo y no solo en la dirección, ya que también interpreta a Nora, la hermana de la protagonista.

Megan Stalter y Lena Dunham en Too Much | Netflix

Según Stalter, ponerse a las órdenes de Dunham, a la que admiraba desde Girls, ha sido como "trabajar con una mejor amiga a la que conoces de toda la vida", pues asegura que durante el rodaje estuvieron riéndose "como niños pequeños".

"Ella es muy talentosa y confiada y sentí que estaba muy dispuesta a colaborar, a hablar con nosotros sobre cualquier cosa que queríamos probar", agrega la actriz sobre la directora estadounidense.

La serie cuenta además con cameos estelares de actores como Andrew Scott, Naomi Watts, la modelo Emily Ratajkowski o la cantante Rita Ora.

Raúl Bobé