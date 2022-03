Juan Pablo Medina habla de su amputación de pierna y muestra su prótesis: "Aposté por vivir"

Más información El motivo por el que Juan Pablo Medina ha vuelto a las redes sociales tras amputarle una pierna

En agosto de 2021 Juan Pablo Medina acudió al hospital por un fuerte dolor de estómago, al poco el actor era ingresado y le comunicaban que su vida corría peligro tras sufrir un infarto.

Entonces le dijeron que iban a hacer todo lo posible por salvarle la vida pero que tenían que amputarle la pierna, ya que se encontraba muy grave. Durante este tiempo el actor de 'La casa de las flores' ha estado desaparecido del foco mediático pero ahora ha ofrecido una entrevista a 'GQ de México' donde se abre sobre todo lo sucedido.

"Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir', empieza diciendo.

"Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir", sigue relatando.

Juan Pablo ha realizado también una sesión de fotos donde posa sonriente y lo vemos, por primera vez, con la prótesis que utiliza en la actualidad: "El proceso de obtener una prótesis ha sido un viaje. Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva", declara.

"Hay una persona que usa una similar y ella nos proporcionó los datos de Ottobock, la empresa alemana que desde el primer día ha estado presente en mi rehabilitación. Tengo la prótesis Genium X3, la cual cuenta con lo mejor en tecnología, es mecatrónica. Incluso, ya pude ir a jugar tenis", sigue explicando.

"Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo", dice. Para terminar comentando: "Por ahora, lo más importante es la salud mental y sanarme, poder dominar la prótesis y continuar con la recuperación física, para después llegar a poder interpretar los personajes que me lleguen en el futuro. Las cosas tienen que ir paso a paso".