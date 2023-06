Jennifer Coolidge tiene una idea para volver a 'The White Lotus' y que Greg se lleve su merecido "en una picadora de carne"

'The White Lotus' ha sido una de las series más seguidas y comentadas del año con su hipnótica temporada 2. La ficción ha vuelto a contar con el brillante personaje de Jennifer Coolidge, Tanya, que ha sido la protagonista indiscutible de los últimos capítulos.

Si todavía no has terminado la temporada será mejor que no sigas leyendo porque encontrarás spoilers .

Coolidge ha hablado en un 'Actors on Actors' de Variety con Jeremy Allen White, protagonista de 'The Bear'. Durante su conversación inevitablemente han hablado de 'The White Lotus' y Tanya, y la actriz ha confirmado queno volverá en la temporada 3, algo que podía esperarse tras su muerte aunque los fans no perdían la esperanza.

Sin embargo, tiene claro por dónde debería seguir la historia de Greg, su marido que es quien encarga su muerte a los 'gays en el barco'.

"Mi esperanza para [el actor] Jon Gries es que no haya acabado con Greg. Espero que le llegue su merecido al malvado Greg. Creo que debería, no sé, terminar en una picadora de carne", asegura Jennifer divertida.

"Si Tanya pudiese volver de alguna forma, quizás podría volver en forma de gaviota y sacarle los ojos a Greg", propone la actriz.

Sobre su escenón del barco donde acaba disparando a todos los gays para salvarse, Coolidge asegura que "nunca más" se subirá a un barco.

"Todo lo sentí muy real. Cuando estás en un barco en mitad del océano y no hay huida posible, ¿qué pasa si tus compañeros te odian? Simplemente pueden tirarte. Cualquiera se puede deshacer de ti en un barco", cuenta, sabias palabras de supervivencia.