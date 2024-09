James McAvoy confiesa el mal encuentro que tuvo con Jennifer Aniston, que era su amor platónico: "No fue genial"

James McAvoy, reconocido por sus papeles en películas como X-Men y Múltiple, ha revelado recientemente uno de los momentos más incómodos de su vida profesional: El día en que conoció a Jennifer Aniston, su amor platónico de la infancia.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live con motivo del estreno de su nueva película, No hables con extraños, McAvoy ha hablado sobre su inesperado y poco afortunado encuentro con la actriz de Friends, cuando tenía apenas 22 años y recién empezaba su carrera en Hollywood.

En un momento en el que la conversación giraba en torno a amores platónicos y encuentros con celebridades, McAvoy ha compartido que la experiencia no fue exactamente como la había imaginado: "La conocí y no fue genial", da dicho McAvoy, añadiendo rápidamente: "No porque ella no sea genial".

James McAvoy | Gtres

El actor ha relatado que todo ocurrió en una fiesta en Los Ángeles, donde fue presentado a varios amigos por la actriz Lucy Liu.

"Lucy Liu fue muy, muy amable conmigo y me dijo: 'Ven a conocer a mis amigos'", ha recordado McAvoy. Entre los presentes en ese grupo se encontraba Jennifer Aniston. Sin embargo, justo cuando Liu estaba a punto de presentarlo formalmente, fue interrumpida: "Un chico con el que había ido al instituto la apartó. Ella se fue y yo me quedé parado con toda esa gente diciendo: 'Hola, ¿qué pasa? Soy nuevo en la ciudad'".

Jennifer Aniston en 'Friends' | NBC

Lo que siguió fue un momento incómodo que McAvoy no ha podido olvidar: "Me volví hacia Jennifer Aniston y le dije: 'Así que eres Jennifer Aniston y estás en Friends'". El actor admite que el comentario no fue el más acertado, especialmente al estar frente a una de las estrellas más famosas de la televisión en ese momento. "Fue duro. Pero ella era encantadora", ha confesado McAvoy.

A pesar de este incómodo primer encuentro, McAvoy asegura que no guarda ningún mal recuerdo de Aniston, quien fue amable durante toda la interacción. Para el joven actor en ese entonces, la experiencia fue horrible, pero para quienes la oímos hoy es un claro recordatorio de que incluso las celebridades pueden sentirse nerviosas y cometer errores cuando conocen a sus ídolos.