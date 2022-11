Henry Cavill confiesa la cuestionable decisión que tomó tras engancharse a ESA serie con su novia

Henry Cavill, a quien 'El Hombre de Acero' lanzó al estrellato en 2013 y que nos terminó por conquistar con 'Batman vs Superman' en 2016, tiene claras sus prioridades: sentarse en el sofá a disfrutar de una serie siempre es un sí.

El ex protagonista de 'The Witcher', fan de los videojuegos, reconoció quedarse junto con su novia, Natalie Viscuso, hasta altas horas de la madrugada viendo Arcane, la serie basada en el universo de 'League of Legends'.

La serie se la recomendó el crítico cinematográfico Ali Plumb, el mismo al que el actor confesó su placer culpable en una entrevista para la BBC Radio 1.

Cavill confesó haber visto la primera temporada del tirón junto con su novia, la productora californiana, aun sabiendo que ambos tenían que ir a trabajar al día siguiente: "No podía dejar de verla".

El actor, gamer orgulloso, se sintió fascinado por la serie desde el minuto 1. Y es que la serie de animación ya ha recibido alabanzas por su impresionante trabajo con la animación, sus personajes y guión magistralmente escritos y su dirección estelar, de la mano de Ash Brannon.

Nominada a un Emmy por su animación, Netflix ha confirmado una segunda temporada que se estrenará en algún momento entre 2023 y 2024 y estamos seguro que Henry Cavill está contando los días para verla.

