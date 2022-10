Hablamos sobre terror y extraterrestres con el equipo de 'La Alarma', de la temporada 2 de 'Historias para no dormir'

Pregunta: ¿Cómo reaccionaríais si mañana os levantáis y, como sucede en el capítulo, veis en el cielo naves extraterrestres?

Carlos Areces: Yo me ofrecería para colaborar. Me chivaría de todo el mundo...enseguida estaría a favor.

Roberto Álamo: Yo dejaría de mirar al cielo

P: ¿Harías como que no están?

Roberto Álamo: Sí

Aníbal Gómez: Trataría de reproducir en la medida de lo posible lo que sucede en el capítulo de Nacho. Me buscaría una casa para estar con gente, lo reproduciría a ver qué tal.

P: De lo que pasa en el capítulo ¿qué es lo que os da más miedo os da? ¿la amenaza de la invasión extraterrestre o lo que sucede dentro de la casa?

Aníbal Gómez: A mi personaje, Gabi, le da más terror todo lo que le están haciendo los individuos que están con él que lo que hay fuera. Porque de lo que hay fuera de momento está protegido, pero de sus compañeros de casa no se puede proteger y le están haciendo la vida imposible.

Nacho Vigalondo: La cuestión más afilada es ¿qué te da más miedo, una invasión extraterrestre que someta a toda la raza humana o que te pillen poniendo los cuernos? Yo creo que que te pillen poniendo los cuernos es durísimo.

Aníbal Gómez: Creo que el terror compartido es menos terror, al final una invasión alienígena eso es terror para todo el mundo. Pero que te pongan los cuernos es un dolor solo para ti, lo llevas tú solo.

Roberto Álamo: ¿Pero por qué pensamos siempre que nos quieren someter para mal? A lo mejor nos quieren someter para bien.

Nacho Vigalondo: ET no era malo, pero vino solo. Ahora no se coordinó el imperio español entre sí para ir todos de golpe a hacer turismo a Latinoamérica. Fue para conquistar.

Roberto Álamo: Dudo que los extraterrestres vinieran aquí en masa, porque donde vivan vivirán mejor. ¿Y si nos quieren ayudar? ¿Y si quieren que seamos más felices?

Vigalondo: Te imaginas que son de naturaleza muy diferente a la nuestras y que, por configuración mental, ¿por una cuestión genética les parecemos todos los humanos extremadamente sexis? Pero no por estar buenos, sino por...por tener cabeza. Solo tener cabeza ya les vuelve locos.

[Risas]

P: Volviendo al capítulo, vemos que cada personaje reacciona de una manera diferente a lo que está sucediendo. Chema, tu personaje Areces, está todo el rato enfadado ¿Qué le pasa a este hombre?

Carlos Areces: Es un personaje de mentalidad clásica, como nuestros padres. Sin ser claramente agresivo, se ve encerrado en la casa de dos gays, bastante licenciosos y entonces hay cosa que no quiere que vea su hija. En el fondo es el punto de vista de Nacho.

[Risas]

Nacho Vigalondo: El personaje de Areces representa la homofobia.

Carlos Areces: Una micro-homofobia patente y palpable en todas tus películas

Nacho Vigalondo: Uno se pone inevitablemente en todos los personajes, pero creo que en el tuyo está mi padre, 100%. MI padre y el tuyo, al tuyo no le conozco...

P: Aníbal, tu personaje está sufriendo todo el rato. Haces de un tío que parece que lo último que quiere estar en el centro del conflicto y le pasa justo lo contrario, ¿te has visto alguna vez siendo el centro de atención sin quererlo?

Aníbal Gómez: Nunca de esa manera. No porque te puedes ver en un conflicto de una sola cosa e intentar buscarle solución, pero aquí es que es una detrás de otras. Le ponen todo en bandeja para que le pasen cosas y nada bueno. Es un no parar de sufrir.

P: Roberto, ¿qué te daría más miedo, una lluvia corrosiva como la del episodio o una pareja celosa como tu personaje, Claudio?

Roberto Álamo: Yo creo que nunca tendría una pareja celosa

Carlos Areces: De una pareja celosa pasas a otra, pero de una lluvia ácida te mata. Yo prefiero a la pareja celosa.

P. Una curiosidad, tanto el personaje de Gabi (Aníbal) como Carolina ( Sofía Oria) tienen TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) Nacho, ¿esto lo has incorporado tú al guion o ya estaba?

Nacho Vigalondo: Me encantaría que hubiera sido una improvisación suya. Estaba en el guion, de hecho, había un par de escenas más hablando de ello y se han eliminado con lo cual queda ahí para darle un toque enigmático. Lo bueno es que, por primera vez en mi vida, como yo tengo de TDAH cuando me llamaron para hablar del guion me comentaron “hay un tema delicado, a ver cómo tratas la enfermedad del TDAH por si hay alguien que se ofende” Y me puse tan feliz...Estaba al teléfono y bailando así [se pone en pie y baila]. La respuesta, ni Aaron Sorkin, ojalá alguien hubiera estado grabando cuando dije “perdona, pero no es una enfermedad, es una condición. Al menos así nos gusta a la gente con TDAH referirnos a ello”.

Roberto Álamo: ¿Es una condición?

Carlos Areces: Es una virtud

Nacho Vigalondo: Es un estilo de vida, es como ser un niño de las estrellas.

P: Terminamos con la pregunta algo más intensa. La paranoia y el miedo de sentirse observado es un tema clásico en la Ciencia Ficción...sin embargo todos estamos cada vez más metidos en esa espiral de mostrarnos y ser objeto de entretenimiento.

Nacho Vigalondo: Por qué hay tanta ficción sobre los peligros de que estemos siendo observados y vigilados y por qué no hay una ficción sobre u miedo que es más patente que es el de la falta de atención, a que pasen de ti como de la mierda. Es un miedo que creo que todos tenemos muy arraigado y sin embargo la ficción no se ha atrevido aún a tratarlo. Qué miedo a que no haya nadie mirando. Es un miedo más mediocre, pero creo que más real.

Aníbal Gomez: Y nunca hemos pasado tan desapercibidos como ahora porque como estamos todos vigilados, no interesamos. Hay sobreproducción de realidad y nuestra realidad no tiene nada de jugoso.

Nacho Vigalondo: Habla por ti

La segunda temporada de 'Historias para no dormir' se completa con los capítulos 'El trasplante', 'La pesadilla' y 'El televisor', dirigidos, respectivamente, por Salvador Calvo, Alice Waddington y Jaume Balagueró. La serie estará disponible en Amazon Prime a partir del 28 de octubre.

