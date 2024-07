George R.R. Martin, encantado con estos cambios de la temporada 2 de La Casa del Dragón respecto a los libros: "Brillante"

La Casa del Dragón ha seguido la estela del éxito de su temporada 1 y sus fans no hablan de otra cosa. Hasta ahora, los primeros tres episodios de la temporada 2 han fascinado a sus seguidores, ya que no ha escatimado en crudeza salvo por una escena en concreta que ha molestado a algunos.

Pero como es normal en este tipo de adaptaciones de sagas literarias tan amplias, como lo es Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, la serie se ha permitido la licencia de incluir algunos detalles que no aparecen en el material original.

Un hecho que escama a algunos de los fans más acérrimos, pero que al escritor le ha entusiasmado.

Matt Smith como Daemon Targaryen en su llegada a Harrenhal en La Casa del Dragón | Max

Así lo ha contado él mismo en su blog, en el cual advierte que solo ha visto por el momento los dos primeros capítulos, suficientes para dar sus bendiciones por el trabajo hecho.

"Qué gran manera de empezar la temporada. La dirección fue soberbia. El veterano de Juego de Tronos, Alan Taylor, dirigió el primer episodio y Clare Kilner el segundo. Ambos hicieron un trabajo magnífico. Y no puedo decir lo suficiente sobre la actuación. Emma d'Arcy tiene solo una línea en Hijo por hijo, pero hacen tanto con sus ojos y su rostro que dominan absolutamente el episodio; su dolor por su hijo asesinado es palpable", alaba, entre otros aspectos junto a Tom Glynn-Carney (Aegon), Rhys Ifans (Otto Hightower) o Phia Saban (Helaena Targaryen).

"En el libro, es una joven regordeta, agradable y feliz, alegre y bondadosa, adorada por la gente común. Jinete de dragones desde los doce años, la mayor alegría de Helaena en la vida es surcar los cielos a lomos de su dragón Dreamfyre. Ninguna de las rarezas que muestra en la serie se evidenciaba en el libro, ni tampoco su don para la profecía. Esos dones nacieron en la sala de guionistas", ha asegurado.

Helaena Targaryen en La Casa del Dragón | Max

"Pero una vez que conocí la versión de Helaena de la serie, no pude tener ningún problema. La Helaena de Phia Saban es un personaje más rico y fascinante que el que creé en Sangre y Fuego, y en Rhaenyra la Cruel apenas puedes apartar la vista de ella", ha admitido George R.R. Martin sobre los matices del personaje y sus misteriosas predicciones.

También hay otro elemento nuevo que le ha encantado al escritor: el perro. En su reflexión se refiere al perro de Queso, el personaje que junto a Sangre, comenten esa atrocidad en la Fortaleza Roja en el primer episodio.

Sangre y Queso en La Casa del Dragón | Max

"Normalmente no soy fan de los guionistas que añaden personajes al material original cuando adaptan una historia. Especialmente cuando el material original es mío. Pero ese perro era brillante. Estaba preparado para odiar a Queso, pero lo odié aún más cuando pateó a ese perro. Y más tarde, cuando el perro se quedó a sus pies, mirándolo... Eso casi me rompió el corazón. Una cosa tan pequeña... Un perro tan pequeño... Pero su presencia, los pocos momentos breves que estuvo en pantalla, le dieron al cazador de ratas tanta humanidad. Los seres humanos son criaturas tan complejas. La presencia silenciosa de ese perro nos recordó que incluso los peores hombres, los viles y los venales, pueden amar y ser amados", señaló.

"Ojalá se me hubiera ocurrido pensar en ese perro. No fue a mí, pero a otra persona sí. Me alegro de ello", sentenció.