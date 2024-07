¿Por qué la primera batalla de la Danza de Dragones no se ha mostrado en La Casa del Dragón? El origen de todo

Si no has visto el episodio 2x03 de La Casa del Dragón cuidado porqué este artículo contiene SPOILERS . El capítulo llamado El Molino Ardiente sigue intensificando la trama de La Danza de los Dragones. Aunque aún no ha habido un enfrentamiento directo entre los negros y los verdes en el campo de batalla, ya ha habido derramamiento de sangre de sus aliados en los primeros diez minutos del episodio tres.

La Batalla del Molino Ardiente ha sido ampliamente reconocida como la primera batalla significativa en la guerra entre Rhaenyra y Aegon. A pesar de que el transcurso de la batalla se omite en el episodio, es un momento crucial para el conflicto que se avecina. Pero, ¿Qué ocurrió exactamente en la Batalla del Molino Ardiente y quién salió victorioso?

La batalla surge al inicio del episodio por una disputa territorial entre jóvenes caballeros de las Casas Bracken y Blackwood. Los Bracken están alineados con Aegon II, mientras que los Blackwood apoyan a Rhaenyra. La pelea, más que una cuestión de lealtades, es motivada por una rivalidad histórica entre ambas casas y la pelea por el trono de hierro es el pretexto perfecto.

En los libros, la batalla se detalla con mayor profundidad y violencia, los Blackwood atacaron primero las tierras de los Bracken, lo que llevó a una represalia. La lucha culminó con ambos líderes de casa muertos y los Bracken obligados a retirarse a Stone Hedge, que luego fue capturado por Daemon para los negros.

En la serie, Aegon II celebra la muerte de los caballeros de la Casa Blackwood como un triunfo, llamándola la "primera sangre en nuestro nombre". Sin embargo, incluso su propio consejo reconoce que el combate no resultó en una gran victoria.

La Batalla del Molino Ardiente de La Casa del Dragón | Max

Según el libro Fuego y Sangre, Rhaenyra es vista como la ganadora de este enfrentamiento, aunque ambos líderes de las casas mueren, dejando poco para celebrar. La batalla está impulsada más por la enemistad entre las casas que por las divisiones políticas entre negros y verdes, siendo uno de los primeros choques significativos en la Danza de los Dragones.

Los creadores de la serie podrían haber decidido no mostrar la batalla directamente, ya que ni los consejeros de Aegon ni los de Rhaenyra habían autorizado un enfrentamiento, lo que hace que la batalla sea una sorpresa para ambos bandos.

De esta forma, ningún personaje principal o secundario de la segunda temporada estuvo involucrado en este evento. Con el tiempo limitado de cada episodio, la serie habría preferido centrarse en las reacciones de los personajes principales ante la noticia del enfrentamiento.

A medida que la temporada avanza, los espectadores pueden anticipar más batallas épicas y decisivas, revelando las verdaderas consecuencias de la Danza de los Dragones y el impacto en los personajes principales y sus lealtades.