La Bruja de Harrenhal habla tras presagiar la muerte de Daemon en La Casa del Dragón: "Ha vivido 400 años"

Si no has visto el episodio 2x03 de La Casa del Dragón cuidado porqué este artículo contiene SPOILERS . El episodio llamado El molino ardiente contiene muchas sorpresas y nos presenta nuevas tramas que darán mucho de qué hablar en el futuro de la serie. Así, hemos conocido a un personaje muy misterioso que recuerda mucho a la enigmática sacerdotisa roja, Melisandre, de Juego de Tronos.

En este capítulo el príncipe Daemon Targaryen llega al castillo de Harrenhal, conocido por estar maldito desde que el dragón de Aegon el Conquistador, Balerion El Terror Negro, lo incendió. A medida que Daemon explora el lugar, comienza a escuchar voces y tener visiones extrañas, como al ver a este personaje de su pasado. Al final de su recorrido por la fortaleza, y en el epílogo del capítulo, encuentra a una mujer llamada Alys Rivers quien dice al marido de Rhaenyra: "Morirás en este lugar".

Daemon Targaryen en el 2x03 | Max

Gayle Rankin es la actriz encargada de interpretar a Alys Rivers, un personaje que sigue la tradición de mujeres mágicas que ya vimos en Juego de Tronos. Pero... ¿es realmente una bruja? Gayle ha hablado con Entertainment Weekly donde arroja un poco de luz sobre su personaje y habla de su interpretación: "Estoy realmente obsesionada con el poder pagano. Soy una mujer celta. Lo tengo en mi sangre", empieza diciendo. "Solo quiero montar un caballo, pero tal vez termine montando un dragón. Premio de consolación".

Rankin afirma que se sintió atraída inmediatamente por el personaje de Alys Rivers, o como se le apoda en el libro de Fuego y Sangre la Reina Bruja de Harrenhal: "Eso me emocionó. Definitivamente llevaba esa energía conmigo", explica. "No estoy totalmente segura de lo que se me permite compartir, pero a mí también me intrigaba y emocionaba lo abierto que era el personaje. Me encanta el desafío de interpretar a una mujer con tantas facetas y misterios. Realmente traté de hacerla mía y anclarla en la realidad, porque es fácil caer en estereotipos de sanadores o brujas".

Trabajando con el cocreador de la serie Ryan Condal y directores como Geeta Patel y Clare Kilner, Rankin ha explorado profundamente las motivaciones de Alys en La Casa del Dragón: "Básicamente, esta persona puede predecir el futuro. Es alguien con gran poder, que ha estado viva durante 400 años. ¿Cómo la convertimos en alguien con deseos y anhelos humanos? Espero que eso se refleje en nuestra interpretación. Han hecho un trabajo maravilloso al darles a estos personajes, especialmente a los femeninos, una experiencia completa".

Aunque Alys aparece brevemente en el episodio 3, su presencia será recurrente en la temporada, desafiando a Daemon y obligándolo a enfrentarse a su pasado: "Ella tendrá mucho poder sobre los hombres en esta historia, especialmente Daemon. Lo que es interesante es, ¿Qué quiere Alys de Daemon y viceversa? ¿Qué están aprendiendo el uno del otro? Claramente hay una conexión".

La incorporación de Gayle Rankin como Alys Rivers promete añadir una nueva dimensión de misterio y poder a La Casa del Dragón. Los seguidores de la serie estarán ansiosos por descubrir cómo esta fascinante bruja teje su destino en la intrincada trama.