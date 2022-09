Todos los estrenos de ATRESplayer Premium en septiembre 2022: 'La novia gitana', 'Crímenes online', 'Historias de UPA Next'...

'Crímenes online'

'Crímenes online', presentado por Samantha Hudson, es un true crime centrado en actividades delictivas en la red y sucesos criminales tan rocambolescos como inverosímiles contados por sus propias víctimas y con la justificación de sus actos por parte de los delincuentes.

El nuevo formato de Flooxer estará disponible a partir del 4 de septiembre en ATRESplayer PREMIUM y se estrenará cada domingo un nuevo episodio. La serie está creada por Carlo Padial y Carlos Diego, conducida por Samantha Hudson, y producida por Atresmedia TV en colaboración con PlayGround Originals.

Estreno: 4 de septiembre

'Historias de UPA Next'

El universo de 'UPA Next' crece en ATRESplayer PREMIUM. Y es que la plataforma estrenará el próximo domingo 11 de septiembre 'Historias de UPA Next', un nuevo formato original de la plataforma de Atresmedia que llegará antes del estreno de 'UPA Next', nueva producción que se encuentra en pleno proceso de grabación

Cada domingo, ATRESplayer PREMIUM estrenará un nuevo episodio de 'Historias de UPA Next', una serie de relatos de ficción cortos encabezados por los protagonistas de la serie original junto a los nuevos fichajes de 'UPA Next'.

Silvia y Carmen Arranz serán las protagonistas de la primera entrega de 'Historias de UPA Next' con el futuro de la escuela como centro de las tramas.

'Historias de UPA Next' contará con la participación de Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo, Mónica Cruz, Lola Herrera, Lucas Velasco y Marta Guerras y con los intérpretes que darán vida a los nuevos alumnos, Almudena Salort, Nuno Gallego, Karina Soro y Alex Medina, entre otros.

Estreno el 11 de septiembre

'Reinas al rescate'

Ya están disponibles los dos primeros capítulos de 'Reinas al rescate' en ATRESplayer Premium y el tercer episodio podrás verlo a partir del 18 de septiembre. ¿A qué lugar de España viajarán en esta ocasión nuestras reinas? Nada menos que a Linares, en Jaén. Descubre más sobre esta nueva entrega en el vídeo que puedes ver bajo estas líneas.

Estreno del tercer capítulo el 18 de septiembre

'La novia gitana'

'La Novia Gitana', basada en la primera novela de una de las trilogías más exitosas de nuestro país en los últimos años, cuenta la investigación de un macabro caso de homicidio. Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente, obsesionada por resolver su propio horror y que, en el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia, se ve tristemente reflejada. Ella y su equipo serán los encargados de buscar al responsable de un cruel ritual.

Nerea Barros interpretará a Elena Blanco, esta inspectora de homicidios atormentada por un oscuro suceso de su pasado y dispuesta a todo para resolver un caso lleno de crueldad.

Dirigida por Paco Cabezas, 'La Novia Gitana' es una producción de VIS Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia Televisión.

Estreno: 25 de septiembre