Estrenos de atresplayer de enero 2024: Llega el Meet the Queens de Drag Race España: All Stars

Meet the Queens

El esperado Meet the Queens de la primera edición de Drag Race España: All Stars llega a atresplayer el próximo 14 de enero para presentar y descubrir quiénes son las reinas participantes de esta edición. La franquicia española del concurso se convierte en la primera edición internacional en tener una versión All Stars tras el éxito de tus tres primeras temporadas. ¿No estás deseando conocer a las participantes del All Stars?

Estreno: 14 de enero

Una vida menos en Canarias

atresplayer estrenará en exclusiva Una vida menos en Canarias este enero

En enero llega también a atresplayer Una vida menos en Canarias, una serie que transcurre en las islas Canarias, un entorno paradisiaco donde el equipo de Homicidios resuelve en cada capítulo un caso criminal. Ginés García Millán y Natalia Verbeke son los protagonistas e interpretan a Luis Lacasa, un veterano inspector que debe aceptar un traslado forzoso a las islas y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, y a Naira Oramas, una inspectora amante de las islas que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, tendrá que lograr formar un buen equipo con Luis.

Estreno en enero

Vestidas de azul

Vestidas de azul, la continuación del fenómeno de la serie Veneno, se sitúa dos años después de la muerte de Cristina, cuando Valeria se encuentra en su casa el VHS del documental 'Vestida de azul', también disponible ya en la plataforma. Cada domingo podremos disfrutar de un nuevo capítulo.

Cada domingo, un nuevo capítulo

Tino Casal

Ya puedes disfrutar al completo del documental de Tino Casal, que retrata la figura de uno de los referentes artísticos de los 80. El documental, a través de los testimonios e imágenes del momento, va dando forma a la creación que el propio artista hizo de Tino Casal como figura pública. A lo largo de 3 capítulos, se muestra, además, el momento cultural y social que se estaba viviendo y que generó una apertura del país.

Serie completa ya en atresplayer