Emotivo homenaje de Will Smith al fallecido Quincy Jones, productor del Príncipe de Bel-Air: "Un mentor, un padre"

El mundo de la música y la televisión está de luto tras el fallecimiento de Quincy Jones, el icónico productor y músico, a los 91 años. Reconocido por revolucionar la industria con su talento y visión, y por trabajar con artistas de la talla de Michael Jackson y Frank Sinatra, Jones dejó una marca indeleble en el entretenimiento.

Su influencia no solo se limitó al ámbito musical, sino que también fue pieza clave en la creación de oportunidades para muchas estrellas, incluida una joven promesa que luego se convertiría en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood: Will Smith.

Tras la noticia de su fallecimiento, Will Smith, le ha rendido un emotivo homenaje al hombre que lo ayudó a dar el salto a la fama. A través de su cuenta de Instagram, el actor ha compartido una foto en blanco y negro de ambos en el set de El príncipe de Bel-Air y junto con una dedicatoria.

"Quincy Jones es la verdadera definición de un mentor, un padre y un amigo. Me mostró las mejores partes de mí mismo. Me defendió. Me alimentó. Me alentó. Me inspiró. Me controló cuando lo necesitó. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes para volar", ha escrito el actor.

La relación entre Smith y Jones se forjó a finales de los años 80, cuando Jones vio potencial en el joven rapero y organizó una improvisada audición en su casa que cambiaría para siempre la vida de Smith. Quincy no solo fue su mentor, sino una figura paternal que lo apoyó durante los altibajos de su carrera, y el actor lo recuerda con profunda gratitud y respeto.

El homenaje de Smith resalta la figura de Quincy Jones no solo como un gigante de la industria, sino como alguien que supo usar su éxito para levantar a otros.