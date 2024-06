Emilia Clarke asegura que aún no puede ver La Casa del Dragón antes de la T2: "Sería muy extraño"

La temporada 2 de La Casa del Dragón estará presente en nuestras pantallas durante las próximas semanas y, con ella, los Targaryen. La serie de Max nos transporta de nuevo a Poniente en el mismo punto donde nos dejó la temporada 1 con esa impactante muerte que dejó helados a los fans.

Aunque si te has perdido, estás de suerte, porque te recopilamos todo lo que necesitas saber antes de embarcarte en la guerra civil más cruda del universo de George R.R. Martin.

Está por ver si esta nueva tanda de episodios tendrá el mismo éxito que la primera, cuyas críticas fueron prácticamente unánimes, convenciendo a seguidores y expertos por igual, aunque no a una voz autorizada, Emilia Clarke.

Emilia Clarke como Daenerys en 'Juego de Tronos' | HBO

Resulta que la actriz que dio vida a Daenerys ni siquiera la ha visto dos años después de su estreno. La intérprete dijo sobre la precuela de Juego de Tronos que la estaba evitando lo comparaba con una reunión escolar a la que no quería ir porque no era la de su año.

Así las cosas, aún sigue en sus trece y no parece que vaya a cambiar de opinión, según ha asegurado a People: "Todavía no puedo. Simplemente no sé qué es".

"Me siento muy contenta y feliz con mi experiencia, que creo que ver la nueva serie sería muy extraño", expresó, aunque se deshizo en elogios por el trabajo de sus compañeros.

Matt Smith en la temporada 2 de La Casa del Dragón | HBO Max

"Realmente apoyo totalmente todo esto y a todos los que lo hicieron, y es hermoso el éxito que ha tenido. Es absolutamente asombroso", concluyó.

La temporada 2 de La Casa del Dragón se estrena en Max este 17 de junio con Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen) o Sonoya Mizuno (Mysaria) como principales protagonistas.