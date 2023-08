Elizabeth Gutiérrez habla claro sobre los rumores que relacionan a William Levy con su compañera Samadhi Zendejas

Tras muchas especulaciones hace unas semanas William Levy confirmaba que estaba soltero a través de Instagram Stories: "Mi gente... Solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad".

"Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere", decía el actor a cerca de su situación sentimental.

Unas palabras con las que deja claro que ya no está con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, con la que parece ser que se dio una nueva oportunidad este invierno.

Gutiérrez hizo unas declaraciones en su programa 'Ojos de mujer' sobre la infidelidad entre actores que muchos interpretaron podría referirse a que su ex, William Levy, podría haber tenido algo con su actual compañera en la telenovela 'Vuelve a mí' Samadhi Zendejas.

Así, Elizabeth quiso que se matizaran estas palabras que ella dijo y que muchos medios recogieron. Concretamente, la presentadora habló con Verónica Bastos de 'La Mesa Caliente' a la que le pidió el favor de decir estas palabras:

"Me encontré con Elizabeth el fin de semana, estaba con su niña, que está hermosa, y ella me platicó y me dijo que efectivamente acaba de ver hace unos días lo que habíamos platicado aquí en el programa sobre el término de la relación entre ella y William Levy. Y que también habíamos puesto las imágenes de su programa en donde ella platicaba de la relación que tienen algunas artistas con actores casados y que mucha gente interpretó que ella estaba hablando de Samadhi y de William Levy".

"Pero algo que Elizabeth me dejó claro y me dijo 'Vero te voy a agradecer mucho que lo aclares en 'La mesa caliente'' y es que esas declaraciones las dio hace más de cuatro meses en su programa que está grabado pero que el programa tocó ahora que saliera al aire y que coincidió con las grabaciones de William y su telenovela", explica.

"Ella desmiente absolutamente que esté hablando de que el padre de sus hijos tenga alguna relación. La novela ni había comenzado cuando ella dio estas declaraciones y me dijo que no tenía nada que ver con la novela y mucho menos con la protagonista", sigue diciendo.

Para terminar con estas palabras: "Dice Elizabeth que en ningún momento dijo que culpaba a la protagonista de William Levy de que esto estuviera pasando".