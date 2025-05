¿Cuándo se estrena The Bear temporada 4 en España?

La expectación por la nueva temporada de The Bear ha ido creciendo en las últimas semanas mientras los fans se preguntaban cuándo podrán disfrutar de los nuevos capítulos.

Gracias al evento de Disney Upfront 2025, donde el magnate ha presentado sus nuevos contenidos, la serie ya tiene fecha, y se ha anunciado de la mano de sus protagonistas, Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri.

The Bear vuelve a Disney+ con 10 nuevos episodios el 26 de junio en España, solo un día después de su emisión en FX y hulu en Estados Unidos.

Póster temporada 4 de The Bear | Disney+

En la cuarta temporada de The Bear, Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) siguen adelante, decididos no solo a sobrevivir, sino también a llevar a The Bear al siguiente nivel. Con nuevos desafíos esperándoles, el equipo debe adaptarse, amoldarse y superar las dificultades. Esta temporada, la búsqueda de la excelencia no se limita únicamente mejorar, sino también a decidir a qué vale la pena aferrarse.

La serie también cuenta en su reparto con Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon en papeles recurrentes.