Cillian Murphy revela qué es lo que más odia de 'Peaky Blinders' y de su personaje Tommy Shelby

El pasado 27 de febrero se estrenó la temporada 6 de 'Peaky Blinders', una de las ficciones que más expectación ha traído los últimos años y que narra la vida de Thomas Shelby y su familia en Birmingham, una ciudad de Inglaterra.

A principios del mes de marzo el actor que da vida al protagonista, Cillian Murphy, revelaba cómo le "afectaban" sus personajes en su vida real: "Creo que me lleva unos tres meses dejar atrás a un protagonista al que considero muy importante para mí. No es que sea un actor de método que vive todo el tiempo con su papel en la vida real, pero sí me afecta y tengo que distanciarme para poder enfrentarme a otro desafío".

Cillian Murphy como Tommy Shelby en 'Peaky Blinders' | BBC

Lo que más odia de 'Peaky Blinders'

Ahora, Murphy ha querido contar qué es lo que más odia de la serie y de su personaje. La preparación física para encarnar a Tommy Shelby requería de una exigente rutina de ejercicios, por lo que el actor tuvo que someterse a un duro entrenamiento.

"No soy una persona muy imponente físicamente. Así que tengo que tomar muchas proteínas y levantar mucho peso. Hacer pesas y todas esas cosas. Eso requiere de cierto tiempo, lo cual odio", confesaba.

Sin embargo, no fue lo único que tuvo que trabajar, ya que también tuvo que cambiar su acento natural de Cork para suplirlo específicamente por el de Brummie y para ello recordó que visitó, junto al showrunner de la serie, varios pubs de la ciudad, llegando a grabar sus conversaciones con los lugareños.

"Salí con Steve [Knight, guionista], y fuimos al pub Garrison en Birmingham con sus amigos Brummie. Y solo bebíamos Guinness allí, y todos ellos cantaban canciones de la ciudad, contando todo tipo de historias. Lo estaba grabando con mi iPhone. Luego me lo llevé a casa y lo utilicé para tratar de diferenciar los acentos, ya sabes", decía.

