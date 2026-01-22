Chris Noth reavivó recientemente los rumores sobre su ruptura con Sarah Jessica Parker tras responder afirmativamente a un comentario crítico hacia la actriz en una publicación de Instagram. El gesto se produjo pocos días después de que Parker fuera homenajeada con el premio Carol Burnett en los Globos de Oro, lo que llevó a muchos seguidores a interpretar la respuesta del actor como una señal clara de distanciamiento.

En los comentarios de la imagen, un seguidor escribió: "¿Te refieres a que le jodan a SJP y a su premio, no? Jajaja". Noth respondió con un escueto "Claro", una reacción que disparó las especulaciones sobre una posible ruptura definitiva entre los antiguos coprotagonistas de Sexo en Nueva York.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth | Gtres

Ahora, el propio actor ha confirmado que esa distancia es real. En un adelanto exclusivo del próximo episodio de Really Famous with Kara Mayer Robinson, que se emitirá el 26 de enero, Noth se pronuncia abiertamente sobre su relación con Parker. "No somos amigos, creo que eso es bastante obvio", afirma en el programa.

Según explica, el punto de ruptura se produjo tras la reacción de Parker a las múltiples acusaciones de agresión sexual que se hicieron públicas en su contra. Noth señala que la postura adoptada por su excompañera de reparto fue determinante para que dejaran de mantener contacto.

Chris Noth y Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York' | HBO

Las declaraciones ponen fin a meses de rumores sobre la relación entre los actores, que durante años dieron vida a una de las parejas más icónicas de la televisión. Lo que en su día fue una estrecha colaboración profesional y personal parece ahora definitivamente roto.