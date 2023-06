Chris Noth, tajante ante los rumores de estar "marginado" por las actrices de 'Sexo en Nueva York' al ser acusado de abuso sexual

El actor de 67 años Chris Noth es conocido mundialmente por su carrera televisiva como actor en series como 'Ley y Orden', 'The Good Wife' y, sobre todo, por dar vida a Mr. Big en 'Sexo en Nueva York'.

Después de 17 años del final de la serie se anunció su secuela titulada 'And Just Like That' que recuperó a sus personajes principales entre los que se encontraba Noth pero también dijo adiós a otros como la emblemática Samantha Jones interpretada por Kim Catrall.

Solo unos días después del estreno de 'And Just Like That' en HBO Max salieron a la luz unas durasacusaciones a Chris Noth de abusos sexuales. Declaraciones que coincidieron con la muerte de su personaje en el primer capítulo de la serie.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth durante el rodaje del revival de 'Sexo en Nueva York' | GTRES

Tras el éxito de esta primera entrega, los creadores confirmaron la vuelta a los rodajes con una segunda temporada que ya está disponible en HBO Max y cuenta con el regreso de Kim Cattrall. Este pequeño cameo ha contado conlas exigentes condiciones que Kim Cattrall ha puesto para volver a interpretar a la emblemática Samantha Jones y que completaría de nuevo el elenco original de 'Sexo en Nueva York'.

El actor que interpretaba a Mr. Big fue acusado de agredir sexualmente a varias mujeres las cuáles podemos conocer en el vídeo de arriba. Entre ellas se encontraban la actriz Zoe Lister-Jones quecoincidió con el actor durante el rodaje de 'Ley y Orden' y la doble de Kristin Davis en 'Sexo en Nueva York', Heather Kristin. Noth negó rotundamente las acusaciones que se hicieron sobre él pero la orden de alejamiento que su exnovia, la supermodelo Beverly Johnson, impuso contra él en el año 1995 no le respalda:

"Las acusaciones contra mí por personas que conocí hace años, incluso décadas, son rotundamente falsas", afirmó. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. Los encuentros fueron consentidos. Es difícil no cuestionar el momento en que salen a la luz estas historias. No sé con certeza por qué salen a la luz ahora, pero sí sé una cosa: No agredí a estas mujeres", aseguró el actor.

Chris Noth, Mr. Big en 'Sexo en Nueva York' | Getty

Ahora la periodista Samantha Ibrahim ha publicado una controvertida noticia en el 'New York Post' donde aseguraba en el titular: "Chris Noth se siente marginado por sus compañeras de rodaje de 'Sexo en Nueva York' tras sus acusaciones de agresión sexual".

Ante esta información el actor ha querido contestar con rotundidad y ha publicado la portada de la noticia en su cuenta de Instagram con unas declaraciones en su pie de foto dirigidas a todos sus seguidores: "Normalmente no respondo a este tipo de cosas. Y sé que a la gente le gusta el drama y los cotilleos... pero este artículo de Samantha Ibrahim es una absoluta tontería. Sólo pensé que os gustaría saberlo".

Sus compañeras de rodaje aún no se han pronunciado al respecto pero cuando salieron a la luz las acusaciones sobre el actor Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un mensaje muy claro para las víctimas: "Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth, apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las apoyamos por ello".