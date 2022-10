'La Casa del Dragón': La nota de Alicent a Rhaenyra en el final de la temporada 1 tiene mucho significado

Los sucesos de 'La Casa del Dragón' a lo largo de su primera temporada han ido generando cada vez más división en la Casa Targaryen y en el reino, hasta llegar al punto en el que ha terminado su último episodio, cuyo tráiler puedes ver arriba. Pero si aún no has visto el 1x10, no sigas leyendo este artículo, ya que contiene SPOILERS del mismo.

La convivencia en la Fortaleza Roja no ha sido lo único que se ha deteriorado a lo largo de la temporada. El paso de los años y los sucesivos conflictos ha mellado mucho en la relación entre Rhaenyra y Alicent, que comenzaban la serie siendo grandes amigas como princesa y dama de palacio, tanto que la naturaleza de su relación generaba dudas entre los fans.

Rhaenyra y Otto en el último episodio de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Es por ello que, en un último intento desesperado por salvar los muebles antes de la guerra, Otto Hightower acude a Rocadragón con un recuerdo de la juventud de Rhaenyra. "La Reina Alicent no ha olvidado el amor que un día tuvisteis la una por la otra, No hay necesidad de que se derrame sangre, para que el reino pueda mantenerse en paz", dice la mano del rey y padre de Alicent en una nota que la reina envía directamente a Rhaenyra. Pero.. ¿Qué significa esa nota?

El papel que Otto le da a Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Lo que Otto le entrega a Rhaenyra es la página de un libro de historia que la princesa leía junto a Alicent en el primer episodio de la serie, cuando ambas estaban tumbadas bajo el árbol corazón. Alicent leía un pasaje del libro entonces que contaba la historia de la princesa Nymeria, y su conquista de Dorne. Reprochaba a Rhaenyra que no le estuviera prestando atención, a lo que Rhaenyra le respondía recitando el pasaje de memoria, y arrancando la página del libro para dársela a Alicent.

Rhaenyra y Alicent en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Todo esto ocurrió antes de que Alicent se casara con Viserys, convirtiéndose en madrastra de Rhaenyra, y antes de todos los enfrentamientos que, poco a poco, han ido conduciendo hasta la situación actual, en la que las antes mejores amigas están al frente de dos facciones irreconciliables que van a enfrentarse en una guerra.

¿Cuál es la intención de Alicent con esta nota? Por un lado se puede interpretar como una llamada a la paz recordando el cariño y amor que una vez hubo entre ellas. Aunque, eso mismo puede pensarse que lo hace de la forma más estratégica para así ablandar el corazón de Rhaenyra y, finalmente, salirse con la suya y quedarse con el trono sin necesidad de pelear.

Seguro que te interesa:

A Rhys Ifans, Otto Hightower en 'La Casa del Dragón', ya lo conociste en 'Notting Hill' pero está irreconocible