Viserys ya advirtió lo que iba a pasar en 'La Casa del Dragón': "La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión"

El último episodio de la temporada de 'La Casa del Dragón' ha dejado a sus fans al borde del abismo, por lo que si aún no has llegado hasta él, será mejor que no sigas leyendo, para no encontrarte ningún SPOILER del mismo, o de momentos anteriores de la serie.

Si algo ha quedado claro es que los tiempos de paz en Poniente se acabaron con la muerte de Viserys. El anterior monarca ha pasado a la historia como "El Pacífico" pero, en cuanto ha faltado, sus descendientes han comenzado un enfrentamiento que de ahora en adelante solo irá a peor.

Y, si algo ha precipitado los acontecimientos, ha sido el uso de dragones de cuyo peligro ya advirtió Viserys. La persecución entre Aemond y Lucerys, a lomos de sus dragones Vhagar y Arrax, acaba en tragedia cuando estos dejan de obedecerles. Y esa tragedia será considerada la primera muerte de una guerra a la que da comienzo.

Vhagar ataca a Lucerys | HBO Max

Por ello, uno de los creadores y coguionistas de la serie, Ryan Condal, ha querido recordar la paz del Rey Viserys I ahora que se impone la violencia. En el podcast oficial de la serie, apunta al motivo por el que Viserys siempre tuvo sus reservas hacia el uso de dragones: "Viserys era el jinete de Balerion. El motivo por el que se bajó de ese dragón y no volvió a cabalgar a ninguno más, en nuestra mente y nuestra intrahistoria, es que él fue el jinete de una auténtica bomba atómica".

"Por ello, se dio cuenta del horrible poder que tenía, y en cierta forma tenía miedo de los dragones, no de manera cobarde, pero como puede tenerlo una persona que siente respeto por las pistolas o los aviones de combate", ha dicho el creador de la serie. Esto, además de explicar por qué nunca ha aparecido Viserys a lomos de un dragón, da sentido también a sus palabras a Rhaenyra al comienzo de la serie.

"La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión. Son un poder con el que el hombre nunca debió interferir. Uno que llevó a Valyria a la perdición. Si no recordamos nuestras historias, harán lo mismo con nosotros. Un Targaryen debe entenderlo para poder ser rey... o reina", afirma.

Viserys y Rhaenyra hablan en el Pozo del Dragón | HBO Max

Una sabiduría que Rhaenyra conserva, como demuestra en el último capítulo cuando están preparando la estrategia: "He escuchado las historias de la Vieja Valyria. Mi padre me dijo que cuando los dragones pelean a la guerra, todo se reduce a cenizas. Y yo no quiero reinar sobre un montón de huesos y ceniza", eran las palabras de Rhaenyra mostrando su prudencia ante las ganas de batalla de sus aliados.

Demostraba así la serenidad que ha heredado de su padre, y que precisamente se acaba cuando su hijo Lycerys muere a manos de Vhagar, el dragón de Aemond. La paciencia de Rhaenyra se ha terminado, y lo que está por venir es la más ardiente de las guerras, donde entrarán en juego todos los dragones que puedes ver en el vídeo de arriba.

