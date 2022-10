'La Casa del Dragón' se llena de críticas por su oscuridad: Los fans no ven NADA

Las enfrentas palaciegas, los encuentros sexuales y las pantallas en negro. Las adaptaciones de las novelas de George R.R. Martin, parecen tener ciertos factores en común. 'La Casa del Dragón' se suma ahora a uno de los detalles más molestos que criticaron los fans del universo de Poniente en la serie anterior. El capítulo 7 del spin-off ha recibido críticas por ser demasiado oscuro.

El caso más sonado de 'Juego de Tronos' en recibir una queja similar, fue el capítulo tres de la última temporada. "La larga noche" introducía una de las batallas más importantes para el desarrollo argumental de la historia. Ahora, esta continuación sigue los pasos de su predecesora llegando incluso a comparar el efecto frustrante que han vuelto a sentir los seguidores. Concretamente la escena en cuestión tiene lugar en las playas de Marcaderiva e involucra a los personajes principales.

Ni siquiera el cabello blanco de los Targaryen es un referencia para guiarse, pues la vinculación con la nueva Casa Velaryon en la serie, ha incluido a muchos personajes con rasgos semejantes. Los espectadores no podían distinguirlos y las quejas sobre la mala iluminación que tiene la serie se ha vuelto un tema recurrente, con fans que incluso intentan adivinar qué personajes aparecen en pantalla.

"No podemos ver nada en el episodio de esta noche de 'La Casa del Dragón'".

"Este nuevo episodio de 'La Casa del Dragón' parece bueno, desearía que hubieran gastado algo del dinero del dragón en iluminación para poder ver algo".

"Sigo esperando, todas las semanas, que 'La Casa del Dragón' esté bien iluminada y pueda ver la acción en un episodio completo. Pobre de mí. Esto no puede ser ser. Parecen decididos a que todo este episodio este rodado en la oscuridad".

¿Son los Targaryen inmunes al fuego?

El capítulo seis de 'La Casa del Dragón' abrió un nuevo cuestionamiento para los seguidores, ante una posible incongruencia. Laena Velaryon decide arder ante la imposibilidad de dar a luz a un hijo varón. Sin embargo, muchos fans se han preguntado porque no ha sobrevivido a las llamas, como ya lo hizo Daenerys Targaryen al final de la primera temporada de 'Juego de Tronos'.

Laena es hija de Rhaenys Targaryen, de quién recibe la sangre que caracteriza a la Casa del Dragón. Un aliciente que les permite tener una mejor comunicación con los dragones, sin embargo este último suceso ha demostrado que el fuego no actúa igual en todos los miembros de esta casa.

Miembros de La Casa Targaryen | HBO Max

El autor de las novelas George R.R.Martin sacó de dudas a la audiencia con sus declaraciones para 'Men's Health'

"¡Los Targaryen no son inmunes al fuego! El nacimiento de los dragones de Dany fue único, mágico, maravilloso, un milagro. Era llamada 'La Que No Arde' porque resurgió consumida en llamas y sobrevivió. Pero su hermano no fue inmune a ese fuego fundido".

La atribución de que los Targaryen pueden resistir a las llamas es una teoría llevada por la euforia tras las espectacular escena protagonizada por Daenerys al final de la primera temporada. Quizás volvamos a ver una imagen similar, pero solo un 'verdadero dragón' es capaz de sobrevivir a las llamas.

Seguro que te interesa:

La escena más morbosa de 'La Casa del Dragón' es el escenario de una horrible muerte en 'Juego de Tronos'