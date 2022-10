'La Casa del Dragón': El significado oculto de la última profecía de Helaena Targaryen

El último episodio de 'La Casa del Dragón' ha sido apoteósico, una oleada de críticas favorables ha golpeado las redes estos días en lo que a la precuela de 'Juego de tronos' se refiere.

Sin embargo, no a todos ha sorprendido el desenlace, pues Helaena Targaryen ya lo predijo en capítulos anteriores, ¿la escuchaste?

Lo que en los primeros episodios parecían palabras vacías y carentes de sentido son mucho más de lo que piensas. La única hija de Viserys Targaryen y Alicent Hightower sabe mucho más de lo que piensas.

La primera vez que la vimos fue en el episodio 6 y en este veíamos a Helaena sosteniendo a una especie de oruga y parecía que hablaba de sus cualidades. Sin embargo, el desarrollo de los hechos cuenta otra historia: es soñadora.

Muchos Targaryen son jinetes del dragón, pero pocos son soñadores y Helaena es ambos. Ya en su primera aparición nos relató algunas profecías y tiene muchas más esperándonos.

A partir de este momento empiezan los spoilers . Así que si no has llegado al final del episodio 7, será mejor que no sigas leyendo.

Alicent, Viseys y Helaena en 'La Casal del Dragón' | HBO Max

La última profecía de Helaena Targaryen: la araña

En el episodio 7 una profecía llamaba la atención de todos y hasta ahora es la más enigmática. Mientras jugaba con una araña la joven Targaryen vaticinaba: "La mano gira el telar; carrete de verde; carrete de negro. Dragones de carne tejiendo dragones de hilo".

La mano gira el telar es una clara alusión a Otto Hightower, quien ha vuelto a servir en ese mismo episodio como Mano del Rey. Este, junto a su hija, Alicent Hightower, conspirarán para que Aegon, el varón primogénito de Viserys, ocupe el Trono de Hierro.

Carrete de verde hace referencia a Alicent y Otto, pues el verde es el color de su casa. Todos sus aliados serán conocidos como los verdes y, en cambio, los aliados de Rhaenyra y Daemon serán los negros, pues es el color de la Casa del Dragón.

Por último, "dragones de carne tejiendo dragones de hilo" es lo más enigmático de todo. Hay varias teorías, pues algunos dicen que los dragones de hilo serían los bastardos de Rhaenyra, otros que los de carne son Daemon y Rhaenyra y otros que es un augurio mucho más complejo.

Vhagar el dragón de Laena Velaryon en 'La Casa del Dragón' | HBO MAX

Esta última teoría reza que Helaena está adelantando el fin de la era de los dragones, pues durante la guerra entre los negros y los verdes morirán muchos de ellos. A partir de la Danza de Dragones las criaturas que nacen son más pequeñas y sobreviven menos tiempo, es por esto por lo que en 'Juego de tronos' se pensaba que estaban extinguidos.

¿Qué serían entonces los dragones de hilo? Pues todo apunta a Helaena se refiere a los estandartes, es decir, los Targaryen dejarán de montar dragones en el campo de batalla para llevarlos simplemente como la bandera de su casa.

Las profecías de Helaena que ya se han cumplido

En el capítulo 6 vaticinó el futuro de su hermano Aemond: "Tendrá que cerrar un ojo", y es que es el precio que el joven heredero pagó por Vaghar, el más imponente, grande y anciano de los dragones.

Aemond, de 'La Casa del dragón' | HBO Max

De otra oruga dice "tiene ojos, pero dudo que pueda ver", esta es una alusión a su padre, el rey Viserys. A pesar de la evidencia de que los hijos de Rhaenyra son bastardos, el rey prefiere hacer caso omiso a lo que todos le dicen y sus propios ojos ven.

Una profecía que ha alarmado a muchos es la de "el último anillo no tiene patas", pues hay quien cree que se refiere a Bran Stark, el hijo de Eddard en 'Juego de tronos'. Otros piensan que se refiere al príncipe Aegon, pues en la novela en la Danza de Dragones queda paralítico en batalla.

Sea como sea, tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en 'La Casa del Dragón'.

