Sin apenas darnos cuenta 'La Casa del Dragón' ha llegado a la mitad de su primera temporada. A partir del sexto capítulo de la serie asistiremos al esperado salto temporal que se venía anunciando desde hace semanas. 'The Princess and the Queen', título del capítulo que mostrará por primera vez el rostro de las nuevas Rhaenyra y Alicent, quienes son interpretadas por Emma D'Arcy y Olivia Cooke en estar nueva línea de tiempo.

Esta nueva entrega arranca diez años después de los eventos vistos en la ceremonia que anuncia el matrimonio entre Laenor Velaryon y Rhaenyra Targaryen. La sucesión del Trono de Hierro parece más cercana en este adelanto, previendo un nuevo choque entre los universos Daemon y Rhaenyra. Veremos si esa tensión sexual vuelve a explotar tras lo acontecido en capítulo 4 de la serie, donde Viserys se obliga a emprender esta boda política para distanciar esta relación incestuosa, y a su vez unir a dos de las Casas más fuerte de Poniente.

Cabe recordar que los roles de los personajes más jóvenes sólo fueron contratados para una participación episódica. Será extraño no ver Milly Alcock de protagonista después de ganarse en poco más de un mes el cariño de la audiencia. Los personajes de Rhaenyra y Alicent darán su pequeño estirón, un proceso similar ya visto en los benjamines de la Casa Velaryon: Laena y Laenor.

'La Casa del Dragón' | Hbo Max

El futuro de la serie seguirá los deseos de Otto Hightower, viendo como Aegon II hermano de la heredera al trono va ganando poder. Un varón cercano a la sucesión del trono que si es del beneplácito del pueblo. Mientras que Rhaenyra seguirá haciendo frente a cualquier tipo de crítica para demostrar que la línea de sucesión se ha "modernizado" y también puede optar a ella una mujer.

La primera escena de sexo para Emily Carey (Alicent Hightower)

Recientemente asistimos a uno de los momentos más crudos de 'La Casa del Dragón', cuando Alicent mantiene una incomoda escena de cámara con su marido el rey Viserys. En la vida real la actriz que la interpreta en su versión juvenil, Emily Carey apenas rondaba los 17 años, mientras que su compañero de rodaje compartía una diferencia de 40 años de edad (Paddy Considine).

A pesar de sus preocupaciones iniciales, Emily aseguró que había sido más fácil de lo que pensaba. El papel de su coordinador de intimidad fue clave para poder hablar sobre ello sin sentirse rechazada o incómoda.

'La Casa del Dragón' | HBO Max

Desde un primer momento le mostraron todas las escenas sexuales que tendría que afrontar su personaje. Sin embargo, cuando leyó la escena con Paddy reconoce que se "asustó" porque entonces "todavía no había conocido a Paddy".

Conocer al actor y ver "lo alegre que era y lo fácil que iba a hacer la escena" fue un gran punto desde el que partir. Junto a Milly Alcock, ambas actrices han asegurado la facilidad, por suerte, para la grabación de algunas de las escenas más subidas de todo de la ficción.

Seguro que te interesa:

Por qué el incesto sí se permite a los Targaryen en 'La Casa del Dragón' y a otras casas no