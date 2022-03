Jonathan Bailey habla del error de vestuario en 'Los Bridgerton' por el que se quedó con sus partes al aire: "Todo está grabado"

Las series de época como 'Los Bridgerton' presentan desafíos distintos a otras producciones. Aspectos artísticos como el vestuario o el diseño de producción son de capital importancia para la ambientación. Lo que lleva a sus protagonistas a rodar en condiciones no tan cómodas.

Sobre todo para las actrices, ya que los corsés que visten dificultan en muchas ocasiones su integridad física. En lo que respecta a los intérpretes masculinos, tampoco se libran de los trajes ajustados lo que lleva a situaciones incómodas, tal y como ha revelado Jonathan Bailey.

El protagonista de la temporada 2 de 'Los Bridgerton' ha confesado una anécdota que para él fue de lo más "vergonzosa". En una conferencia de prensa ha contado cómo quedó su entrepierna al descubierto en una escena con espadas de por medio.

"Como hombres, no nos vamos a quejar de la ropa ceñida cuando estamos con mujeres y sus corsés, pero los trajes de esgrima eran bastante ajustados alrededor de varios sitios y llevábamos zapatillas de deporte en una mañana bastante cubierta de rocío sobre la hierba", comenzó situando el actor de Anthony Bridgerton antes de dar pie al contratiempo.

"Al dar mi estocada final a Benedict, mi entrepierna se descosió y todo está grabado", afirmó. "Es solo en esos momentos en los que, de repente, te das cuenta de que estás siendo grabado por cuatro cámaras diferentes y grité: '¡Esto es muy vergonzoso!'", explicó sobre este aparatoso incidente.

Los otros problemas de vestuario en 'Los Bridgerton'

Para una serie como 'Los Bridgerton', el vestuario y los códigos de vestimenta son muy importantes. Por ejemplo, la familia Featherington luce colores llamativos entre sus miembros. La responsable de ello es Ellen Mirojnik, quien desveló a Vogue que su criterio para confeccionar los trajes no se basaba en el rigor histórico y sí en el impacto.

Los fans aplauden los diseños espectaculares, pero actrices como Simone Ashley no tanto. La intérprete de Kate Sharma sufrió con los corsés tal y como reveló a Glamour UK: "Está bien, el primer día como protagonista me sentía con mucha energía".

Simone Ashley y Jonathan Bailey en 'Los Bridgerton' | Netflix

"Sufrí mucho dolor con el corsé. En una ocasión incluso me hice daño en un hombro". Además, contó cómo dependía de otra persona debido al rango limitado de movimientos: "Cuando llevas corsé ni siquiera puedes ponerte los zapatos".

"Me di cuenta de que cuando usas el corsé, simplemente no comes. Cambia tu cuerpo. Tenía una cintura muy pequeña. En una ocasión, me comí una porción de salmón, y sentí que me iba a poner enferma. Esto sucedió porque llevaba puesto el corsé" contó Simone sobre el desagradable suceso.

Los espectadores podrán ver el próximo 25 de marzo tanto a Simone como Jonathan en medio del triángulo amoroso que se forma tras la llegada de esta y su hermana.

