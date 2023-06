'Black Mirror' vuelve con su mejor temporada en años: los episodios de la T6 de peor a mejor

'Black Mirror' ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande. Desde este jueves está disponible en Netflix su temporada 6, que nos trae 5 nuevos episodios con sendas historias en las que la sorpresa está garantizada. Y ha sido una vuelta satisfactoria ya que, después de un par de temporadas algo descafeinadas donde se empezaba a notar el desgaste de su fórmula, la serie creada por Charlie Brooker pone sobre la mesa algunas buenas ideas que brotan en capítulos bastante inspirados.

Aunque tal vez el mayor desconcierto de la temporada, quizás, no lo producen las historias en sí sino el hecho de que, en algunas, su guionista haya decidido saltarse una de las señas de identidad de su serie, que era que los giros narrativos estuviesen relacionados con la tecnología y aquí, a veces, aparecen elementos sobrenaturales. En cualquier caso, se trata de una temporada notable aunque, como es normal en las antologías, unos episodios valen más que otros y, por ello, los hemos ordenado de peor a mejor (y sin spoilers) para quien quiera ir directamente a los más brillantes.

5. 'Mazey Day'

De qué va: Zazie Beetz ('Atlanta') da vida a una paparazzi que tiene que tener pocos escrúpulos para poder pagar sus facturas y que tendrá que hacer un trabajito siguiendo a una estrella de cine que pasa por un momento bajo.

Qué nos ha parecido: Ser el episodio más corto, 40 minutos, le ayuda a 'Mazey Day' a no ser aburrido y ciertamente ofrece un rato ameno, si bien es el más flojo de los cinco en cuanto a planteamiento temático, originalidad y también en cuanto a las reflexiones sobre la sociedad que ofrece, que no son muchas. Si somos crueles, podríamos decir que parece más un episodio de 'Pesadillas' de R. L. Stine que uno bueno de 'Black Mirror'.

4. 'Demonio 79'

De qué va: La vida de la protagonista (interpretada por Anjana Vasan) se mueve entre el tedio y las miradas y comentarios racistas de su entorno, hasta que un día encuentra un extraño talismán en el sótano de su trabajo... y le hará hacer cosas que no quiere ni debe.

Qué nos ha parecido: Este episodio parte de una idea sencilla pero eficaz que brilla más cuando juega con el humor y el gore que cuando se pone seria. Al contrario que en el capitulo mencionado antes, aquí el reloj juega en contra y, quizás, se podría haber sintetizado más. En cambio, tiene a su favor el retrato sobre el racismo, llevándonos hasta el Reino Unido de 1979 cuando despuntaba el partido de ultraderecha Frente Nacional, y también el juego sobre el juicio moral hacia quienes nos rodean.

3. 'Beyond the sea'

De qué va: Aaron Paul ('Breaking Bad') y Josh Hartnett ('Penny Dreadful') son dos astronautas que comparten una misión por el espacio. Sin embargo, una tecnología novedosa permite que tengan su cuerpo real allí arriba, mientras que en la Tierra tienen una réplica a la que pueden volver cada ciertas horas, en una fantasía de la conciliación laboral espacial, para estar con sus familias.

Aaron Paul en 'Black Mirror' | Netflix

Qué nos parecido: Este es el otro episodio largo de la temporada, de hora y media, y también se le podría haber dado más brío, pero en este caso las magníficas interpretaciones y la originalidad de la premisa compensan. En realidad, se trata de una exploración de la soledad y las relaciones sentimentales bastante bien lograda. ¿La única pega? Algunos de los avances de la trama se ven venir.

2. 'Loch Henry'

De qué va: Davis (Samuel Blenkin) y Pia (Myha'la Herrold) son dos estudiantes de cine que viajan al pueblecito natal de él con la intención de grabar un documental en la zona. Pero cuando Pia escucha la historia de un asesino que hubo en el pueblo, insiste en hacer un 'true crime' sobre ello. Quizás escarbar ahí no sea la mejor de las ideas.

Qué nos ha parecido: Episodio sobresaliente que mete el dedo en la llaga sobre la pertinencia y moralidad tras los documentales de true crime y aporta una buena reflexión sobre ello. Y no solo eso, presenta muy bien a sus personajes y tiene buen pulso para contar una historia a veces espeluznante y otras serena.

1. 'Joan es horrible'

De qué va: Joan (Annie Murphy) es una mujer con una vida bastante anodina, quizás no es la mejor persona pero tampoco un monstruo. Sin embargo, una noche enciende la tele junto a su novio y entran en la app de Streamberry (una suerte de Netflix del futuro) y no sale de su asombro: han estrenado una serie que retrata el día que acaba de vivir, con Salma Hayek como protagonista, y no la pinta nada bien.

Qué nos ha parecido: El mejor episodio de 'Black Mirror' en mucho tiempo. No solo es apasionante en lo que plantea y lo narra de forma audaz, sino que aporta un soplo fresco con altas dosis de humor ácido y ofrece una crítica corrosiva hacia la propia Netflix que ha puesto la pasta para producir esto, a la inteligencia artificial y la industria del entretenimiento en general. Brillante.