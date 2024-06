La autora de Los Bridgerton habla tras las quejas al cambio queer de Francesca: "Será la historia más emotiva y desgarradora"

La temporada 3 de Los Bridgerton está dando mucho de qué hablar. Y uno de los aspectos que más controversia están creando ha sido el cambio queer que ha sufrido la historia de Francesca.

Al final de la entrega se desvela que un personaje que en los libros se llama Michael, ahora, en la serie le han cambiado de género y es Michaela. Si no sabes de qué va la historia de Francesca a partir de ahora hay SPOILERS de lo que está por venir.

Debido al revuelo que se ha formado la autora de los libros, Julia Quinn, ha escrito un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde explica: "Muchos fans de Los Bridgerton han expresado su sorpresa y, para algunos, decepción por el giro al final de la temporada 3 donde Michael Stirling, de quien Francesca finalmente se enamora en When He Was Wicked (El corazón de una Bridgerton), sería Michaela.

Hannah Dodd como Francesca Bridgerton | Netflix

Cualquiera que haya visto una entrevista conmigo durante los últimos cuatro años sabe que estoy profundamente comprometida con que el mundo de Bridgerton se vuelva más diverso e inclusivo a medida que las historias pasan del libro a la pantalla. Pero cambiar el género de un personaje principal es un cambio enorme, por lo que cuando Jess Brownell me dijo por primera vez con la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesitaba más información antes de darle mi autorización.

Confío en la visión de Shondaland para Los Bridgerton, pero quería estar segura de que podíamos permanecer fieles al espíritu del libro y de los personajes. Jess y yo hablamos durante mucho tiempo sobre ello. Mas de una vez. Dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor eterno de Francesca por John se mostrara en la serie. Cuando escribí When He Was Wicked, tuve que luchar para que se incluyeran los primeros cuatro capítulos, que establecen ese amor. A mi editor le preocupaba que escribir sobre el amor de Francesca por John le quitara el papel de Michael como eventual héroe de la novela romántica. Pero sentí que si no demostraba lo profundamente que ella amaba a John, y lo que profundamente Michael, su primo, también lo ama, sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro después de la muerte de John no tendrían sentido. No quería simplemente decirle al lector que lo amaban. Quería que el lector lo sintiera.

Ahora estoy segura de que cuando Francesca tenga su temporada en Los Bridgerton, será la historia más emotiva y desgarradora de la serie, al igual que When He Was Wicked siempre ha sido la verdadera historia lacrimógena de los libros. Honestamente, puede tener aún más impacto, ya que John pasa mucho más tiempo en la serie que el libro, y creo que es justo decir que todos nos hemos enamorado un poco de a él.

Gracias a los lectores y fans por sus comentarios. Agradezco su comprensión y me conmueve su compromiso con los personajes del mundo Bridgerton. Les pido que nos den a mí y al equipo de Shondaland algo de fe para seguir adelante. Creo que vamos a terminar con dos historias, una en los libros y otra en la serie, y ambas serán hermosas y conmovedoras", concluye.