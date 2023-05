Johnny Depp responde sin filtros a todas sus polémicas y si cree que le han boicoteado: "No necesito a Hollywood"

Johnny Depp ha reaparecido en el Festival de Cannes (aunque a él no le gusta la expresión), donde ha presentado su nuevo film 'Jeanne du Barry'.

Tras su batalla legal con Amber Heard y varios juicios mediáticos que casi le hacen perder su carrera (fue despedido de famosas sagas como 'Animales Fantásticos' o 'Piratas del Caribe') ahora Depp es un hombre nuevo.Su victoria en el juicio por difamación contra su exmujer el año pasado ha sido un punto de inflexión y ahora está inmerso en nuevos proyectos.

A Cannes ha llegado en su primera gran reaparición pública para presentar 'Jeanne du Barry', donde se transforma en Luis XV, y la bienvenida por parte del público en la ciudad francesa ha sido abrumadora.

Johnny Depp en Cannes | Reuters

"Ya voy por mi 17º regreso, al parecer", comentaba Depp con acritud ante la prensa. "Me sigo preguntando sobre la palabra 'regreso'. No me he ido a ningún sitio. De hecho, vivo como a 45 minutos. A lo mejor la gente dejó de llamarme o lo que sea que fuera su miedo en ese momento. Pero yo no he ido a ningún sitio".

Pese a que el actor llegó media hora tarde a la rueda de prensa del film, no dudó en responder con sinceridad y sin filtros a las preguntas sobre su situación y sus polémicas.

Ante la pregunta de si sentía que Hollywood le había boicoteado, lo tiene claro: "Tendrías que no tener pulso para sentir en plan, 'no, nada de esto está pasando. Es una broma rara'. Cuando te invitan a que dejes una película... por algo que es meramente un puñado de letras y consonantes en el aire, sí, te sientes boicoteado".

No obstante Johnny también se apresuró en dejar claro que su vida ya no gira en torno a ese mundo.

"Pero no me siento boicoteado por Hollywood porque ya no pienso en Hollywood. Ya no necesito a Hollywood. Es un momento extraño y curioso donde a todo el mundo le gustaría ser ellos mismos, pero no pueden. Tienen que encajar en la fila con la persona que tienen enfrente. Si quieres vivir esa vida, te deseo lo mejor", afirma tajante.

Depp también habló sobre las narrativas que ha visto sobre él en los últimos años, calificándolo de "ficción fantástica y horrorosamente escrita".

"Es como preguntar, ¿qué tal estás?', pero el subtexto realmente es, 'Dios, te odio'", reflexiona el actor.

Ante las críticas de los que no están de acuerdo con que tenga este protagonismo en Cannes, añade:

"¿Qué pasa si un día no me dejaran ir a McDonald's nunca más porque en algún sitio habría 39 personas enfadada mirándome en bucle comerme un Big Mac? ¿Quiénes son y por qué les importa?", respondía el intérprete.