Salen a la luz las razones por las que Pedro Pascal abandonó Weapons antes de su rodaje

El papel del padre le queda como anillo al dedo a Pedro Pascal. The Last of us o Los 4 fantásticos: Primeros pasos bien han demostrado que el público no se cansa de verlo en estos roles paternales. Sin embargo, el actor tuvo que abandonar la producción de Weapons antes incluso de su rodaje, donde habría vuelto a interpretar dicha figura.

Zach Cregger revolucionó el cine de terror con Barbarian y, no contento con eso, ha estrenado Weapons para demostrar una vez más su claro dominio sobre el género. La película ha debutado con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y ahora, el director, ha revelado por qué Pedro Pascal no participó en la cinta.

Pedro Pascal | Gtres

"Tenía un reparto completamente diferente para esta película", comenta Cregger para Entertainment Weekly. "Llegó la huelga y el horario de Pedro Pascal nos sumió en un caos", recuerda haciendo referencia a la huelga del sindicato de actores: "Tuve que cambiar el reparto de toda la película".

Así pues, el apretado calendario de Pascal jugó una mala pasada al director. Finalmente fue Josh Brolin el encargado de dar vida al personaje. Junto a Julia Garner, Alden Ehrenreich y Austin Abrams, el nuevo elenco de Weapons ya ha conquistado a la crítica.

Sea como sea, la idea original de Cregger era una nueva demostración de la clara fijación que tiene Hollywood por Pascal. Y no es para menos. El actor se ha ganado el cariño del público a pulso y su carrera sigue regalándonos títulos memorables.

Weapons se estrena en cines este 8 de agosto y, a pesar de no tener a Pascal en el reparto final, la película ya ha cautivado a los afortunados que la han podido ver.