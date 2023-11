Una actriz de Betty, la Fea revela el "pánico" que tienen de trabajar con esta estrella de telenovelas: "Nos trata mal"

Colombia es uno de los países principales en cuento a la creación de telenovelas. Algunas de las historias más exitosas y recordadas dentro de este género proceden de allí como es el caso de Pasión de Gavilanes o Betty, la fea.

Por ello, Colombia tiene a algunas de las estrellas de telenovelas más importantes de todos los tiempos. Ahora, una de las actrices de Betty, la fease ha sincerado sobre una actriz de su país con quien es muy complicado trabajar.

Concretamente ha sido Marcela Posada, quien encarnó a Sandra Patiño, La Jirafa, en la telenovela quien lo ha revelado: "Les cuento el milagro pero no el santo", empieza diciendo en este vídeo que puedes ver en TikTok para dar a entender que no va a revelar la identidad de quién habla.

"Existe una actriz colombiana a la que la gran mayoría de los actores le tenemos pánico, no queremos trabajar con ella porque se nos roba el texto, nos trata mal, llega tarde...", describe a la actriz.

"Incluso a los directores les trata pésimo. En algún momento ella se ganó un personaje muy importante en una novela y el director dijo no, si es con ella yo no trabajo. Efectivamente le dijeron a ella ciao y lo eligieron a él. Además, es que no solo era la queja de él, era la queja de la gente de vestuario, maquillaje que era a las que más maltrata hasta con groserias", explica sobre su complicado comportamiento.

Para acabar con este consejo: "A veces es uno mismo quien se termina cerrando las puerto. Así que ojo con eso, a comportarnos bien".

Ahora, Betty, la fea va a regresar después de 20 años desde su final donde volveremos a ver a sus actores protagonistas para mostrarnos qué ha sido de Beatriz Pinzón y Don Armando en estas dos décadas. Tienes los detalles en el vídeo de arriba.