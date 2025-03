El actor de Adolescencia, Owen Miller, reacciona al ver su "increíble" audición para el papel de Jamie

Adolescencia se está convirtiendo en una de las series más comentadas de la temporada. La ficción de Netflix trata un tema tan duro como es el asesinato entre adolescentes y cómo las redes sociales y el contenido que los jóvenes ven por Internet les afecta en su vida.

La serie está realizada de una forma magistral, tanto a nivel técnico, ya que todo está grabado en plano secuencia, como en la exigencia interpretativa de su reparto. Aunque, hay uno de los actores que está siendo especialmente alabado, Owen Miller.

Owen es el encargado de interpretar a Jamie, el adolescente de 13 años que arrestan por el asesinato de una compañera de colegio. Aunque este fue el primer trabajo de Miller como actor.

Ahora, en una entrevista junto a la actriz Erin Doherty, quien interpreta a la psicóloga Briony Ariston, han podido ver juntos el vídeo de su audición, donde fue elegido entre otros 500 chicos que se presentaron para ser Jamie.

Miller se lleva las manos a la cabeza cuando se ve pero lo que más llama la atención de Erin es el pelo que llevaba entonces el joven actor: "¿Por qué tienes el pelo así?".

"Porque así es como yo... así es como lo llevaba antes", responde Owen. A lo que le dice Doherty: "Ahora eres mucho más guay".

Owen Cooper como Jamie Miller y Erin Doherty como Briony Ariston en Adolescencia | Netflix

"No puedo con esto. ¡Ay, mira! Incluso entonces pensé: ¡Ah, no, no lo hizo!", sigue reaccionando la actriz mientras Miller sigue avergonzado.

"Oh, no, ni siquiera sabía que eso se había grabado". A lo que su compañera le intenta hacer ver que está impresionante en la audición. "¡Podrían haberlo utilizado!", afirma. "¡Anda ya!, responde el intérprete. Pero Erin vuelve a decirle: "¡Estuvo genial! Literalmente... es Jamie".

Pero Owen Miller termina diciendo que "odiaba" la audición. Aun así, ya en ese instante demuestra su capacidad interpretativa y cómo estaba destinado a triunfar con Adolescencia.