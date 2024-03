7 series cortas para ver en Semana Santa con las que acertarás seguro

Llegan las vacaciones de Semana Santa y, por fin, tienes tiempo para ver una serie tranquilamente en el sofá. Pero, ¡ay!, siempre hay tanto que elegir en todas las plataformas que uno no sabe a qué darle al play.

No te preocupes, que para ayudarte a decidir hemos preparado una lista con varias opciones, una por plataforma, para que sepas qué ver en Netflix, atresplayer, HBO Max, Disney+, Amazon o Apple TV+. Son todas ellas series cortas, para empezarlas y terminarlas en estos días, y todas ellas las hemos visto y cuentan con nuestro sello de aprobación.

Mildred Pierce

Hace poco, HBO Max estrenó The Regime, la serie de Kate Winslet en clave de sátira política que ha dividido a la opinión porque tiene un tipo de humor no apto para todos los gustos. Así que para no errar en nuestra recomendación, en vez de esa os vamos a proponer otra miniserie que hizo Winslet años atrás también en HBO Max. Se trata de Mildred Pierce, adaptación de la novela de James M. Cain, sobre una mujer que decide divorciarse en los años de la Gran Depresión y comenzar una vida independiente. Tiene cinco episodios y es un dramón de los que nunca pasan de moda.

Daisy Jones and the Six

Taylor Jenkins Reid, autora del best-seller Los siete maridos de Evelyn Hugo (del que habrá una adaptación en Netflix próximamente), es también la autora del libro en que se basa la serie Daisy Jones and the Six, que podéis encontrar en Amazon Prime Video. Nos cuenta la historia de un grupo musical ficticio de los años setenta que, en pleno auge de su carrera pero con caóticas vidas, decide separarse. El año pasado se coló entre las nominadas a Mejor miniserie tanto en los premios Emmy como en los Globos de Oro, aunque no llegó a ganar. Por lo que merece más la pena, sin duda, es por su música.

Un nuevo amanecer

Estreno reciente de atresplayer, Un nuevo amanecer sigue las vicisitudes de Candela (encarnada por Yolanda Ramos), una famosa televisiva caída en desgracia por el consumo de alcohol, que tras un episodio desagradable en pleno directo, deberá internarse en un centro de desintoxicación. Así, la ficción no solo nos muestra el lado menos brillante del famoseo, sino que también nos habla de adicciones. Podríamos decir que Ramos está aquí en estado de gracia, ¿pero acaso no lo está siempre? La serie se encuentra actualmente en emisión, así que la Semana Santa es buen momento para engancharte, y podrás verla cada domingo en atresplayer.

Nos vemos en otra vida

Otra serie nacional que se ha estrenado hace poco es Nos vemos en otra vida, en Disney+, que encuentra un ángulo diferente desde el que acercarnos a la tragedia del 11-M. Basándose en el libro periodístico de Manuel Jabois, quien logró entrevistar a Gabriel Montoya Vidal (conocido como Baby), el único menor implicado en los atentados, la ficción cuenta la historia del chaval con Emilio Suárez Trashorras, este mayor, de quienes se dijo que tenían "una relación de enfermiza fascinación". Con buenas interpretaciones y un guion desgarrador, se convierte en una propuesta corta pero intensa.

Cocina con química

Con una siempre encantadora Brie Larson, Cocina con química, de Apple TV+, nos traslada hasta los años 50 del siglo XX para narrar la vida de Elizabeth Zott, una mujer que soñaba con ser científica, pero que acepta un trabajo como presentadora de un programa de cocina en el que se propondrá enseñar a sus espectadoras mucho más que recetas. A partir de esa premisa se desenvuelve una ficción divertida, a ratos tierna y tragicómica, y con buenos diálogos sobre los altos y bajos por los que pasamos por la vida, sin perder de vista la cuestión de género.

La asistenta

Si buscáis algo con lo que coger la caja de pañuelos y llorar, una opción indicada puede ser La asistenta, en Netflix. Trata de una madre soltera, Alex, que tiene que sacar adelante a su hija, Maddy, poniéndose a limpiar casas tras dejar una relación tóxica. La interpretación de Margaret Qualley es una de sus mayores bazas (y está acompañada en pantalla por su madre en la vida real, la también actriz Andie MacDowell) y saber que está basada en una autobiografía (de Stephanie Land) hace que el nudo en la garganta sea aún más difícil de aflojar.

Mary and George

Y cerramos con una miniserie actualmente en emisión en SkyShowtime que está dando mucho que hablar. La serie británica Mary and George explora la homosexualidad del rey Jacobo I de Inglaterra, dato no muy conocido, desde el punto de vista de Mary Villiers, una mujer que intentó trepar en la corte al convertir a su hijo George en el amante más querido del monarca, para así ganar posición y poder. La serie tiene mucho sexo, buenos diálogos con notas de humor y una producción de gran factura.