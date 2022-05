5 razones para conocer a 'Meryem' cada tarde en Nova

Hay momentos que marcan la vida de una o varias personas. Hay momentos determinantes que hacen que todo dé un giro de 180 grados. Hay momentos que causan consecuencias impredecibles. Y todo eso es la carta de presentación de 'Meryem', la nueva serie turca de Nova. Un accidente y una mala decisión posterior van a provocar que las vidas de varios personajes den un vuelco radical del que apenas podemos intuir su dimensión real.

El sueño de Meryem

Por ahora sabemos muy poco de Meryem (Ayça Ayşin Turan), pero esos pocos datos que tenemos son positivos. Es dulce, cariñosa, trabajadora, atenta, servicial y una soñadora. Vive tranquila trabajando en la panadería de su padre esperando a que su novio se decida a dar el paso de convertirse en su prometido. Hasta aquí todo normal. Meryem es una chica como miles que vive una vida tranquila y sin sobresaltos.

Pero lo que Meryem no sabe y los espectadores ya intuimos es que vive en una burbuja que está a punto de explotar. Ella cree que Oktay es el hombre de su vida, pero nosotros sabemos que tiene otros intereses sentimentales. Ella cree que Oktay iba a pedirle matrimonio, pero nosotros sabemos que iba a poner punto y final a una relación que no le aporta lo suficiente. Ella cree que Oktay se llevó por delante un pivote, pero nosotros sabemos que atropelló a una mujer. Ella cree que Oktay quería reparar el coche para evitarle contratiempos, pero nosotros sabemos que quería borrar su rastro.

Meryem | Nova

Y, vistos los acontecimientos, lo más probable es que Meryem crea que Oktay la va a ayudar a salir del problema en el que está involucrada, pero nosotros ya tenemos claro que Oktay no tiene ni un gramo de la generosidad de la muchacha.

Ante esto, ¿cómo evolucionará Meryem? ¿Seguirá siendo dulce y confiada o abrirá los ojos para ver la realidad que la rodea? ¿Cuánto tardará en descubrir que su príncipe azul no le llega a la planta de las ancas a cualquier rana? ¿Logrará liberarse de la telaraña que se está tejiendo a su alrededor?

El fiscal delincuente

Y si Meryem bordea peligrosamente el adjetivo de pánfila, su adorado Oktay (Cemal Toktaş) es lo que podría cualificarse como un sinvergüenza muy espabilado. Tiene a Meryem como su novia formal, pero se divierte con otra en sus ratos libres. Eso sí, en el momento en el que deja de ser un muchacho de barrio para ser un señor fiscal, Meryem tampoco encaja en la ecuación. ¿Qué puede hacer una corbata de centro comercial contra unos gemelos personalizados?

Pero ya no es solo que Oktay sea desleal como pareja. Ya no es solo que sea infiel. Ya no es solo que sea mentiroso. Es que, encima, es mala persona. Solo una mala persona puede atropellar a alguien y salir huyendo como si nada. Y si tomas esa lamentable decisión en un momento de angustia, nervios y estrés, después rectificas y das la cara. Pero Oktay ya ha jugado sus cartas y todas están marcadas.

Meryem Akça está interpretada por la famosa actriz Ayça Aysin Turan | Nova

El respetable fiscal que anhelaba ser ha logrado un récord importante. Y no han sido los casos que ha resuelto y los delincuentes que ha inculpado. No. Oktay ha batido el récord de delitos cometidos en un único capítulo. Haciendo un repaso rápido y dejando al margen la nomenclatura oficial, han sido: conducción bajo los efectos del alcohol, omisión del deber de socorro, tráfico de influencias, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia. Y seguro que alguien experto en legislación encuentra algún otro resquicio por el que endosarle algún delito más.

En resumen, ha bastado un solo capítulo para Oktay encabece ya el ranking de personajes más odiados. Tenemos claro de que es un sinvergüenza y un delincuente. ¿Qué más sorpresas desagradables nos deparará?

Si hacemos un poco de memoria, Cemal Toktaş ya le destrozó la vida a ‘Sila’ interpretando a Asad. En aquella ocasión logró enmendar sus errores iniciales, ¿sucederá lo mismo ahora o las pésimas decisiones que ya ha tomado no son más que la punta del iceberg de una personalidad bastante repulsiva?

[[H3:El caso de Savaş]]

En el lado opuesto de las personalidades está Savaş (Furkan Andıç). Si Oktay es un insensible que no conoce ni siquiera la palabra sentimientos, Savaş es un sentimental que vive con pasión todos y cada uno de los momentos clave de su vida.

Redecoró con ilusión su nuevo hogar. Defendió con uñas y dientes su relación ante las pretensiones de su padre. Buscó con ahínco a su novia desaparecida. Lloró con desesperación su pérdida. Y, ahora, perseguirá sin descanso a los culpables de su desgracia.

Ahora mismo tiene un objetivo claro. Todos los indicios apuntan a Meryem, ¿será Savaş capaz de ver más allá o la condenará como parecen indicar las pruebas?

Las terceras en discordia

Pero el trío protagonista no solo están relacionados por el trágico accidente que le ha costado la vida a Seviç, sino que los sentimientos también van a tener un papel relevante. Si las terceras en discordia que ya han hecho acto de presencia lo permiten.

A la primera que conocimos fue Beliz (Bestemsu Özdemir) y, aunque sabemos poco de ella, ya intuimos que va a ser un dolor de cabeza para Meryem. No es solo que sea la amante de su novio, sino que además se nota cierta inquina en sus palabras hacia la muchacha. ¿Aprovechará la oportunidad para afianzar su relación con Oktay y alejar definitivamente a Meryem? Por cierto, ¿de dónde viene esa relación? ¿Cómo ha acabado una chica de buena familia en una relación clandestina con un ambicioso proyecto de fiscal de barrio?

Bestemsu Özdemir ya demostró en ‘Amor de contrabando’ que domina la interpretación de personajes intensos que viven relaciones tóxicas y clandestinas.

¿Alguien ha podido olvidar el tormentoso romance entre la inestable Nilüfer y el enigmático Metin?

Si Beliz es el secreto que oculta Oktay, Derin daría cualquier cosa para ser el secreto de Savaş. Es más evidente que está interesada en él, pero para el heredero Sargun la heredera Berker es solo una amiga. No es descartable que ahora, en medio de su dolor, Derin aproveche la oportunidad (tal y como le recomendó su casi suegro) para intentar salir de la friendzone, pero ¿qué sucedería si Savaş descubriese que fue su mejor amiga quien dejó tirada a su novia en medio de la nada en una noche de tormenta?

El patriarca todopoderoso

Y desde la privilegiada atalaya que dan el poder y el dinero, Yurdal Sargun (Uğur Çavuşoğlu) controla todos los movimientos de todos los personajes. Él tiene muy claro cuáles son sus objetivos y parece que está acostumbrado a lograrlos sin demasiadas dificultades.

Aunque, sin embargo, ya se sabe que en casa del herrero, cuchillo de palo y Savaş no se amilana ante las amenazas y chantajes de su padre. Se mantuvo firme cuando Yurdal trajo a Derin con la fiesta de compromiso casi organizada, pero ¿qué sucederá ahora que ha perdido al amor de su vida?

Es poco probable que busque consuelo en los brazos de su padre. Su relación no es que parezca fría. Es que el hielo traspasa la pantalla cuando están juntos. Pero no podemos perder de vista que Yurdal tiene algo que Savaş quiere y necesita: contactos y poder. Savaş quiere una mezcla peligrosa de justicia y venganza ¿recurrirá a su padre para alcanzar su objetivo o se mantendrá lejos de las maneras de su progenitor?

Y, por otro lado, ¿cómo congeniarán Oktay y Yurdal? ¿Será capaz el fiscal novato de engañar al empresario todopoderoso? ¿Se convertirán en aliados o se esquivarán mutuamente?

Tampoco podemos pasar por alto que Uğur Çavuşoğlu ya demostró en ‘Fugitiva’ que sabe cómo amargarle la vida a la protagonista de una serie turca. ¿Se unirá al coro de verdugos de Meryem?

En definitiva, en el primer capítulo de ‘Meryem’ hemos descubierto ya una buena cantidad de elementos que resultan interesantes. Por un lado, la relación de Meryem y Oktay, donde las mentiras ocupan un mayor protagonismo que el amor. Por otro lado, el dolor de Savas y sus ansias de llegar hasta el fondo de lo sucedido. Entre medias, un accidente en el que una víctima espera que su verdad salga a la luz.