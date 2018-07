Globos de Oro 2018: ¿A quién darías tú los premios?

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood celebra el próximo 7 de enero (podrás ver la gala en la madrugada del domingo al lunes en España) la 75ª edición de los Globos de Oro. Seth Meyers será el encargado de presentar la gala y aunque no puedas asistir a la ceremonia, queremos que participes eligiendo tus series favoritas en las principales categorías. ¿Quién ganará?

La gran lucha de los Globos de Oro se verá en la categoría de mejor drama, en la que se enfrentan las favoritas: 'The Crown' y 'Juego de Tronos'. Pero que no le quiten el ojo a 'The Handmaid's Tale', triunfadora de la última edición de los Emmy; 'Stranger Things' y 'This is Us'.

En las categorías de miniserie, 'Big Little Lies' parte como clara favorita, aunque se las verá con 'Feud', que también tiene nominadas a sus actrices protagonistas, Susan Sarandon y Jessica Lange.