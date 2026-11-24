Este 23 de noviembre se ha celebrado en Nueva York la 54 edición de los Premios Emmy Internacionales donde la serie turca Leyla, que pudimos ver en Nova, se ha alzado con el galardón a Mejor Telenovela.

La ficción se ha impuesto a otras competidoras como la también turca Uzak Sehir (ciudad lejana), la brasileña Garota do Momento y la segunda temporada de la española Valle Salvaje.

Protagonizada por Cemre Baysel en el personaje princiapl, Alperen Duymaz como Civan, Gonca Vuslateri como Nur, Yiğit Kirazcı como Mali y Halil İbrahim Ceyhan como Tufan.

Leyla está inspirada en la telenovela brasileña Avenida Brasil. Sigue la historia de una joven abandonada por su madrastra tras perder a su padre, quien regresa años después con una nueva identidad en busca de venganza y justicia. Puedes volverla a ver en atresplayer.