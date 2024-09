Richard Gadd, tras ganar el Emmy por Mi reno de peluche, su historia real: "Nunca pensé que recompondría mi vida"

La 76 edición de los Premios Emmy ya se ha celebrado donde Shogun ha sido la gran vencedora con 18 estatuillas en su poder. Aunque le han seguido The Bear y Mi reno de peluche.

Dentro de la categoría de MiniseriesMi reno de peluche no ha tenido rival alzándose con los grandes premios: Mejor Serie, Mejor Guion, Mejor Actor y Mejor Actriz de reparto.

De esta forma, Richard Gadd ha subido en varias ocasiones al escenario para ofrecer algunos de los discursos más emotivos de la gala.

Como recordarás, Gadd es el creador y protagonista de Mi reno de peluche, la serie de Netflix donde interpreta su propia historia de abuso y acoso sexual.

Richard Gadd com Donny en Mi reno de peluche (Baby reindeer) | Netflix

De esta forma, cuando subió a recoger el premio a Mejor Guion dijo: "Esto es material para soñar. Hace diez años estaba totalmente deprimido. Nunca, jamás, pensé que iba a recomponer mi vida. Nunca, jamás, pensé que sería capaz de rectificar lo que me pasó y volver a ponerme de pie. Y aquí estoy, poco más de una década después, recogiendo uno de los premios de guion más importantes de la televisión".

"Esto es un estímulo para que cualquiera que esté pasando por un momento difícil en este momento sea perseverante. No sé mucho sobre esta vida, no sé por qué estamos aquí, nada de eso. Pero lo que sí sé es que nada dura para siempre. Y no importa lo mal que se pongan las cosas, siempre mejora. Así que, si estás luchando, sigue adelante y te prometo que todo estará bien", comentó dirigiéndose a las personas que están pasando por alguna situación parecida a su personaje.

Richard Gadd en los Emmy 2024 tras ganar por Mi reno de peluche | Reuters

Gadd también quiso dedicar unas palabras a la industria y las plataformas para que apostaran por proyectos distintos:

"Creo que si Mi reno de peluche ha demostrado algo, es que no hay una fórmula establecida para esto, no se necesitan grandes estrellas, una propiedad intelectual probada, una serie de larga duración, una narrativa que abarque todo para tener éxito. La única constante en cualquier éxito en televisión es una buena narrativa, una buena narrativa que hable de nuestros tiempos. Así que hay que tomar riesgos, traspasar límites, explorar lo incómodo, atreverse a fallar para lograr el éxito".

Richard Gadd en los Emmy 2024 tras ganar por Mi reno de peluche | Reuters

El actor escocés volvió a subir al escenario al ser nombrado Mejor Actor, algo que lo sorprendió ya que competía junto a uno de sus actores favoritos Jon Hamm.

"Ah, están todos locos, de verdad. Gracias. Muchas gracias, de verdad. No me esperaba esto en absoluto y no me lo preparé", empieza diciendo.

Para después dedicar el premio a sus padres: "Quiero dar las gracias a mi mamá y a mi papá y, como saben, son los mejores".

"Hemos pasado por momentos difíciles como familia y ellos han estado ahí para mí, como una fuente constante de amor y apoyo. Lo que más agradezco es que nunca me dijeron lo que tenía que hacer ni quién tenía que ser. Y creo que ese es el mejor regalo que un padre puede darle a un hijo. Siempre me dijeron: Sigue tu corazón y el resto vendrá solo. Y creo que es un buen consejo: sigue tu corazón y el resto vendrá solo. ¡Gracias!".

Sin duda, Mi reno de peluche ha sido una de las series más importantes de 2024 y con ella hemos descubierto a Richard Gadd quien ha entrado con fuerza en este negocio consiguiendo la gran oportunidad de su carrera.